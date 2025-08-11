Marlon García cae en octavos de la espada en Panamericanos Junior

La Habana, 11 ago (ACN) El espadista cubano Marlon Alejandro García Larrude cayó hoy en los octavos de final del torneo de esgrima de los II Juegos Panamericanos Junior de Asunción 2025, para despedirse así en el noveno puesto de la justa, que tiene por sede al Polideportivo Arenita de la Secretaría Nacional de Deportes de Paraguay.

El mosquetero cubano de 17 años de edad fue derrotado este lunes en esa ronda de 16 por el ecuatoriano Bayardo Josue Naranjo, por 15-10 toques.

Durante la fase de grupos de todos contra todos, García Larrude fue vencido también en su primer combate del apartado A por 5-1 a manos de Kruz T. Schembri, de Islas Vírgenes, aunque luego venció al mexicano Daniel R. Bravo por 5-2.

Posteriormente, Marlon fue superado otras tres veces consecutivas en esa etapa clasificatoria: por 5-4 ante el argentino Ivan Salvador Groupierre, 5-1 por el ecuatoriano Bayardo Josue Naranjo y 5-4 ante el costarricense Jorge Arturo Cabrera.

El otro esgrimista cubano presente en la lid, Yunior Oscar Balón Rodríguez, quedó finalmente en el quinto puesto del sable individual masculino, tras caer el domingo por 15-10 toques en los cuartos de final ante el peruano Lukas Eichhorn, ganador de la medalla de bronce.

De 19 años de edad, el santiaguero había dominado invicto en cuatro salidas su poule clasificatoria, fase en la cual se impuso 5-4 al boliviano Esteban Gabriel Mayer Shepard, quien finalmente quedó campeón, así como al propio Eichhorn, su verdugo dos rondas después.