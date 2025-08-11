Espadista Marlon García compite hoy en II Panamericanos Junior

La Habana, 11 ago (ACN) El espadista Marlon Alejandro García Larrude debuta hoy en el torneo de esgrima de los II Juegos Panamericanos Junior de Asunción 2025, que tendrá la poule clasificatoria matutina en el Polideportivo Arenita de la Secretaría Nacional de Deportes de Paraguay.

El mosquetero cubano de 17 años de edad tendrá en el grupo A de primer oponente a Kruz T. Schembri, de Islas Vírgenes; y luego se medirá con al mexicano Daniel R. Bravo.

Posteriormente enfrentará al argentino Ivan Salvador Groupierre y al ecuatoriano Bayardo Josue Naranjo, para cerrar la etapa de todos contra todos ante al costarricense Jorge Arturo Cabrera.

Tras la poule clasificatoria de la espada masculina, dividida en tres grupos A, B y C y señalada para dar comienzo a las 09:00, hora local (una hora más que la de Cuba) vendrá la eliminatoria directa con los octavos de final, desde las 13:00; los cuartos de final a las 14:40, las semifinales a las 15:45 y la final a las 17:50.

El otro representante cubano de la esgrima, Yunior Oscar Balón Rodríguez, quedó finalmente en el quinto puesto del sable individual masculino, tras caer por 15-10 toques en cuartos de final ante el peruano Lukas Eichhorn, quien resultó despues el ganador de la medalla de bronce.

De 19 años de edad, el santiaguero había dominado invicto en cuatro salidas su poule clasificatoria, etapa en la cual se impuso por 5-4 al boliviano Esteban Gabriel Mayer Shepard, quien finalmente quedó campeón, así como por 5-2 al propio Eichhorn, su verdugo dos rondas después.