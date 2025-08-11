¡Sin novedades! Cuba pierde ante Brasil en balonmano femenino

La Habana, 11 ago (ACN) El equipo de Cuba despidió sus opciones de avanzar a las semifinales del balonmano femenino, luego de ceder hoy 39x12 ante Brasil, durante la segunda jornada el Grupo A en los II Juegos Panamericanos Junior Asunción 2025.

Las antillanas suman en derrotas sus presentaciones en la cancha de la Secretaría Nacional de Deportes, en la capital paraguaya, al chocar en la fecha anterior con Argentina, campeonas en la cita de Cali-Valle 2021, y este lunes contra las gigantes sudamericanas, la selección de más amplio palmarés en el área y medallistas de bronce en la lid colombiana hace cuatro años.

Después de una primera mitad tranquila, con el control de las acciones de juego y dueñas del ritmo del partido, las brasileñas pisaron fuerte en la segunda parte y dejaron en apenas cuatro goles a las cubanas, quienes según avanzó el encuentro vieron cómo se les escapaba la efectividad, así como la claridad de cara al arco contrario.

Justo por esa lentitud en las transiciones, culminaron sin hilvanar un contragolpe efectivo, y la dependencia de individualidades, insuficientes para romper el bloque defensivo de las contrarias, limitó aún más el quehacer de las chicas de la mayor de las Antillas, que tampoco contaron con desbordes desde los extremos.

Por las discípulas de Álvaro Herdeiro comandó la ofensiva Lorena Loyane con 11 anotaciones, seguida por Raquel Ladeia con nueve y los aportes de otras siete jugadoras, incluida la extremo Nhauany Teixeira, quien con sus seis perforaciones en igual cantidad de disparos se mantiene indetenible en el certamen, pues presume de 16 perforaciones sin fallos, ni atajadas.

Amén de la tradición y superioridad de las rivales, las cubanas, dirigidas por Jorge Coll, carecen de las herramientas para sostener el pulso de un propósito mayor al de la fase clasificatoria, por lo que deberán echar su suerte en el duelo ante México, a efectuarse este martes, en el cierre de la llave, y buscar un mejor orden en la tabla general.