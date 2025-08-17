Cuba cae ante Argentina en estreno del voley varonil en Asunción

La Habana, 17 ago (ACN) En un partido de rompecorazones la selección cubana de voleibol, rama varonil, cayó hoy ante su similar de Argentina 2-3 (21-25, 24-26, 25-21, 25-23, 14-16) durante su estreno en el evento de la disciplina, correspondiente a los II Juegos Panamericanos Junior, con sede en Asunción, Paraguay.

Los dirigidos por Darien Ferrer saltaron al Estadio SND Arena impetuosos pero fueron víctimas de sus propios errores no forzados en las dos primeras mangas, donde llegaron a imponerse por tramos de partido con un juego irregular, que hizo recordar el más reciente desempeño de sus homólogas en la rama femenil.

No obstante, lograron los de la mayor de las Antillas encontrar mejor ritmo durante los sets tres y cuatro, además de extender más allá de lo normal el definitorio tie-break, antes de ceder el pulso ante un equipo sudamericano voluntarioso en defensa e incisivo en servicio.

En el orden individual Alejandro Miguel González llevó la voz cantante por los de la Isla, con 20 puntos, secundado por Yusniel González y Brayan Camino, con 18 y 17 respectivamente, mientras por los vencedores disertó el opuesto Pablo Denis, autor de 29 unidades.

Cuba, que no participó en el torneo de voleibol en Cali-Valle, Colombia, en 2021, saldrá mañana a disputar su segundo choque de la fase clasificatoria frente a República Dominicana, como parte de las acciones del grupo B que se completa con la presencia del campeón defensor Brasil.

Integran el apartado A las selecciones de México, Colombia, Guatemala y Paraguay, en competencia que ofrece pasaje directo a semifinales a los líderes de cada bolsa, mientras segundos y terceros puestos se cruzan en partidos de eliminación directa para buscar su inclusión en el cuarteto de vanguardia.