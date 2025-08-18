Asunción 2025: Cuba cae ante Uruguay en balonmano masculino

La Habana, 18 ago (ACN) Como si de un castillo de naipes se tratara, el equipo cubano flaqueó hoy en el quehacer sobre la cancha y se desmoronó durante la segunda mitad del encuentro hasta ceder 25 goles por 22 ante Uruguay, en la continuidad del balonmano masculino de los II Juegos Panamericanos Junior Asunción 2025.

Una defensa sólida, que bien supo imponer condiciones físicas y la consistencia de los contactos con hasta cinco expulsiones de dos minutos, además de una efectividad en el ataque en torno al 70 por ciento inclinaron el marcador a favor de los antillanos al cierre del primer tiempo, mediante una ventaja de cinco anotaciones (16x11).

Luego del descanso la dinámica grupal de los dirigidos por Jovel Hernández sufrió un cambio radical, con marcados errores en los distintos sectores de la cancha; en tanto, los uruguayos pujaron por hacerse del control de la pizarra y certificaron la remontada con un parcial de apenas seis perforaciones en contra y 14 a su aval.

El triunfo de los sudamericanos estuvo sustentado por dos jugadores de nombre Juan, quienes instauraron la solidez de los suyos en ambas áreas; mientras Anandez, con ocho atajadas en 14 disparos, erigió un muro en arco propio, el central Raña perforó hasta en ocho oportunidades la meta de los caribeños.

Si la fecha anterior expuso virtudes, pese al revés frente a Argentina, la segunda presentación en la SND Arena, de la capital paraguayana, minimizó las posibilidades de clasificación a instancias de semifinales para la selección de Cuba, aunque desde las matemáticas todavía encuentra cierto resquicio, pero con la cruz a cuesta de un diferencial de goles de -13 que los perjudica en el sistema de desempate.

El cuadro de la mayor de las Antillas cerrará la primera ronda con el duelo ante los anfitriones este martes, como parte del calendario en el Grupo A.

