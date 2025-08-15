Tenistas cubanos caen en preliminares en Panamericanos Junior

La Habana, 11 ago (ACN) Los tenistas cubanos Meliza Pérez y Yohan Sánchez cayeron hoy en las preliminares individuales de los II Juegos Panamericanos Junior que se desarrollan en Asunción, Paraguay.

Sobre la cancha del Resort Rakiura de la capital paraguaya, los representantes de la mayor isla del Caribe no pudieron avanzar en la competencia al ser superados con autoridad por sus rivales.

Pérez logró adjudicarse el primer set en su duelo con la salvadoreña Sienna Poma con marcador de 6-4, pero luego cayó con tanteadores de 6-2 y 6-4, ante el empuje de la centroamericana, quien capitalizó los nueve puntos de ruptura que se le presentaron.

Por su parte, Sánchez poco pudo hacer frente al boliviano Leonardo Suárez, que apoyado en un 78 por ciento de efectividad en su primer servicio y en la conversión de cuatro de seis puntos de quiebre, lo barrió con holgado puntaje de 6-1 y 6-0.

Ambos tenistas aún tienen pendiente en esta cita multideportiva continental su participación en el doble mixto, donde buscarán firmar una mejor actuación.