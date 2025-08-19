Garrido y Drik triunfan y avanzan en voley playero de Asunción

La Habana, 19 ago (ACN) Kailin de la C. Garrido y Maikelín Drik, binomio cubano del voley de playa femenil, consiguieron hoy victoria y avance a la fase de octavos de final en el evento de la disciplina, correspondiente a los II Juegos Panamericanos Júnior con sede en Asunción, Paraguay.

Las de la mayor de las Antillas dispusieron 2-0 (21-12, 21-18) de las peruanas Stephannie A. Castillo y Yezet A. Romero, en partido demorado por las condiciones climatológicas, que desde horas tempranas de este martes afectaron a la ciudad de Luque, ubicada a unos 18 kilómetros de la capital paraguaya.

Garrido resultó la mejor anotadora del duelo con 17 tantos, dos de ellos en servicio y uno en bloqueo, mientras por las derrotadas destacó Castillo con 16 unidades, todas conseguidas en acciones de ataque.

Con el triunfo las criollas certificaron su avance a la decisiva fase de octavos de final, donde presumiblemente enfrentarán este miércoles a las argentinas Maia Najul y Morena Abdala, quienes se ubicaron terceras del apartado A.

El sistema de competición en la justa, en la cual intervienen 16 duplas, otorga boleto directo a los líderes de cada apartado (A,B,C,D), mientras segundos y terceros lugares se cruzan en duelos de eliminación por el avance a cuartos de final.

Además, el certamen incluye como atractivo adicional el hecho de que reparte boletos de clasificación directa a los Panamericanos de Lima 2027 para el equipo mejor ubicado perteneciente a la Confederación Sudamericana de Voleibol y el primero de la Confederación de Norte, Centroamérica y el Caribe, tanto entre varones como entre féminas.