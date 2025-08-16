Debutan hoy tenismesistas cubanos en Panamericanos Junior

La Habana, 16 ago (ACN) Los mayabequenses Emilys Domínguez y Andy Maqueira serán los primeros cubanos en competir hoy en dobles mixtos durante el inicio del torneo de tenis de mesa correspondiente a los Juegos Panamericanos Junior Asunción 2025.

Emilys y Andy enfrentarán en la ronda de 32 la pareja venezolana integrada por Dakota Ferrer y Carlos Ríos, mientras el otro dueto cubano, compuesto por la villaclareña Anyeli Capote y el habanero Alejandro Martínez, también hará su debut en esta especialidad.

Anyeli y Alejandro competirán en la instalación de tenis de mesa, sede del certamen, contra Paloma Rivarola y Axel Bartolo, de Paraguay, en la ronda de 32.

En la misma fase, pero en individuales, Emilys rivalizará con Beatriz Mendonca, de Brasil; Anyeli con Lucía Zavaleta, de Costa Rica; Alejandro con César Revelo, de Ecuador; y Andy con Ying Xie Victor, de Estados Unidos.

La exigente jornada incluirá además los enfrentamientos de dobles en uno y otro géneros.

Entre féminas, Emilys y Anyeli medirán fuerzas con las canadienses Jessie Su y Natalie Chan, mientras que en la categoría masculina Andy y Alejandro retarán a los ecuatorianos César Revelo y Joshua Robayo, en cotejos correspondientes a la fase de octavos de final.

El torneo de tenis de mesa de los Juegos Panamericanos Junior se extenderá hasta el jueves 21 de agosto, jornada reservada para la discusión de las medallas por equipos en uno y otro sexos.