Llega la primera medalla de Cuba en el atletismo

La Habana, 18 ago (ACN) La atleta Claudia Guerrero conquistó la primera medalla para Cuba en las pruebas de Atletismo de los Juegos Panamericanos Júnior Asunción 2025, al obtener bronce en la final de lanzamiento de la jabalina femenina.

Guerrero, nacida en 2006 y registrada con el número 202, registró, como mejor marca un 48.41 metros en el segundo intento dentro del Estadio de Atletismo del Parque Olímpico de Paraguay.

Este resultado quedó por debajo de su registro previo de inscripción (48.90 metros), con la que llegó como quinta mejor lanzadora.

El oro correspondió a la colombiana Valentina Barrios, quien estableció récord panamericano júnior con 60.16 metros en su cuarto intento, superando la anterior marca de 58.26 metros, mientras que la plata fue para la uruguaya Mandela Rotundo, con 57.44 metros en su quinto lanzamiento.

Los lanzamientos completos de la cubana fueron 48.17 metros (primero), 48.41 metros (segundo), 45.16 metros (tercero), nulo (cuarto), 47.16 metros (quinto) y nulo en el sexto.

La medalla de Guerrero inscribe a Cuba dentro del medallero del Deporte Rey, donde el cubano Heykel Cabrera, con la segunda mejor marca de inscripción en el lanzamiento de la jabalina masculino (79.8), buscará ampliar la lista de metales.

El atletismo de la mayor de las Antillas alcanzó en los I Juegos Panamericanos Junior de Cali-Valle 2021, nueve títulos, seis preseas de plata y tres de bronce, contribuyendo al quinto lugar general por países.