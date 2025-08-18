Jocelyn por mantener hegemonía cubana en 100 con vallas en ASU25

La Habana, 18 ago (ACN) La vallista Jocelyn Echazabal buscará desde este martes mantener la hegemonía cubana en los 100 metros con vallas durante los II Juegos Panamericanos Junior de Asunción 2025.

Con 20 años, la atleta habanera disputará las semifinales de la especialidad con el objetivo de superar el récord competitivo de 13.07 segundos establecido por Greysis Robles en Cali 2021.

Dunier Valdés Flores, entrenador cubano de la disciplina, confirmó a la Agencia Cubana de Noticias que la meta es rebasar la marca vigente.

Echazabal impuso 12. 96, como mejor tiempo de su carrera, el pasado 14 de febrero durante la II Prueba de Confrontación en el Estadio Panamericano de La Habana.

La preparación ha sido intensa para alcanzar una medalla y dar mi máximo rendimiento, declaró la campeona del relevo 4x100 en Santiago 2023.

Destacó, además, que no se fija tiempos específicos pero sí en la trascendencia histórica: este año Cuba cuenta por primera vez con tres atletas bajo los 13 segundos (Robles: 12.71, Lisyanet Ruiz: 12.81 y Echazabal: 12.96).

Sobre la rivalidad interna, la más joven del trío reconoció: "Nos apoyamos mutuamente, pero la competencia constante nos ha impulsado a mejorar".

La atleta, que también participará en el relevo 4x100, confesó que un oro en Asunción podría inspirar un nuevo tatuaje conmemorativo, como el que lleva desde su sexto puesto en Chile 2023, donde compitió por primera vez en una justa internacional con solo 17 años.

Echazabal llega a Paraguay con marcas recientes de 13.36, 13.33, 13.17 y 13.29 segundos, establecidas en el Estadio Panamericano, ubicado al este de la capital cubana.

Las semifinales iniciarán este martes a las 9:05 (hora de Cuba), mientras la final está programada para el miércoles a las 17:45, según el calendario oficial de los Juegos.