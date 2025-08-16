Equipo cubano de atletismo ya está en Asunción 

La Habana, 16 ago (ACN) La delegación cubana de atletismo ya se encuentra en la capital paraguaya para intervenir en el campo y pista de los II Juegos Panamericanos Junior de Asunción 2025, torneo previsto del 18 al 22 de agosto en el Estadio de Atletismo de Paraguay.

Después del viaje hacia el Cono Sur, con escala en Panamá, más de nueve horas entre vuelo y cambio de la nave aérea, Rolando Charró, comisionado nacional, confirmó que la selección llegó bien en la noche de este viernes “listos para debutar el próximo lunes en la lid múltiple”, expresó a la Agencia Cubana de Noticias, vía WhatsApp.

El debut de los cubanos será con el habanero Josmi Sánchez en el exigente decatlón, prueba en la que aspira, “a subir a lo más alto del podio”, según declaró en el último entrenamiento en La Habana.

Sánchez, de 21 años, es líder del ranking panamericano junior y presenta como mejor puntuación personal, siete mil 938 puntos, alcanzados el 6 de junio de este año en el Estadio Panamericano en el litoral norte de La Habana.

El mismo lunes, según informa el sitio oficial de los Juegos, Reynaldo Espinosa, semifinalista olímpico de París 2024, disputará las semifinales de los 100 metros planos.

Espinosa consiguió este año un tiempo de 9.95 segundos, logrado en Troyes, Francia, con viento por encima del límite reglamentario, y como marca homologada del curso, 10.03 segundos en Málaga, España, que lo mantiene con opciones de clasificar al Campeonato Mundial de Tokio 2025.

También, el lunes tendrá acción Yarima García en las semifinales de los 100 metros femeninos, fase a la que llega con una mejor marca en el año de 11. 33 segundos y con el éxito de haber alcanzado su registro histórico en los 200 metros en junio en La Habana (23.36 seg).

Según anunció la Federación Cubana de Atletismo, por Cuba también competirán el 18 de julio, Pierre Philippe Castillo, en los 400 metros con vallas, Elier Elixán Martínez en 10 mil metros, y Heikel Cabrera, en el lanzamiento de la jabalina, este último con marca de 79.05 metros en la actual temporada.

Los cubanos animarán las acciones la última prueba de la jornada inaugural del campo y pista, el relevo 4 x 400 mixto, especialidad en la que estarán Liliet Margarita Cabrera, Mellisa Padrón, Pierre Philippe Castillo y Raciel González.

El atletismo de la mayor de las Antillas logró en los I Juegos Panamericanos Junior de Cali-Valle 2021, nueve títulos, seis preseas de plata y tres de bronce, contribuyendo al quinto lugar general por países.