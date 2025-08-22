Cuba ganó el Atletismo de los Panamericanos Júnior de Asunción

La Habana, 22 ago (ACN) Cuba concluyó primera en el medallero del Atletismo de los II Juegos Panamericanos Júnior Asunción 2025, al conquistar ocho medallas de oro, tres de plata y dos de bronce, y superar a las representaciones de Canadá y Colombia.

La última jornada de atletismo fue testigo de dos nuevas actuaciones doradas con la coronación del vallista Yander Luis Herrera en los 110 metros y del fondista Oleisy Ferrer, quien dominó la prueba de los 3000 metros con obstáculos para imponer récord panamericano júnior con marca de 8 minutos 54 segundos y 20 centésimas.

Estos triunfos se suman a los obtenidos en días anteriores, donde brillaron con luz propia la vallista Jocelyn Echazabal (100 m con vallas); el saltador de altura Diosber Hernández; la saltadora triple Lidsay González; el decatleta Josmi Sánchez; el saltador de longitud Aniel Molina, y la lanzadora de disco Alejandra Mesa.

El cuadro de preseas cubano en el atletismo se completó con las platas del jabalinista Leykel Cabrera, de la multifacética Rosmeybi Quesada en salto largo y del relevo de 4x400 metros mixto.

Los bronces correspondieron a la jabalinista Claudia Guerrero y a la saltadora triple Ariday Girón.

El impresionante desempeño del atletismo cubano ha sido el pilar fundamental para la posición de la isla en la clasificación general de los Juegos, que concluyen este sábado 23 de agosto.

En la I edición de los Juegos Panamericanos Júnior de Cali Valle 2021, el conocido por el Deporte Rey sorprendió con nueve títulos, seis platas y tres bronces.

Medallero Atlético Final (Top 5) en Asunción 2025

1. Cuba: 8 oros, 3 platas, 2 bronces.

2. Canadá: 7 oros, 7 platas, 1 bronce.

3. Colombia: 7 oros, 4 platas, 3 bronces.

4. México: 4 oros, 5 platas, 10 bronces.

5. Brasil: 3 oros, 6 platas, 6 bronces.

