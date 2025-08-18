ASU25: Josmi Sánchez lidera el decatlón tras primera jornada

La Habana, 18 ago (ACN) El cubano Josmi Sánchez culminó la primera jornada del decatlón en los II Juegos Panamericanos Júnior de Asunción 2025 como líder indiscutible, acumulando tres mil 982 puntos tras cuatro pruebas.

Natural de la capital habanera, el atleta de 21 años, debutante de Cuba en el atletismo de la lid continental, demostró su dominio en saltos y confirmó sus aspiraciones de oro declaradas previo al evento.

Sánchez inició con 11.23 segundos en 100 metros (+0.0 viento), ubicándose quinto con 810 puntos y repuntó con fuerza en salto largo: su marca de 7.31 metros (+1.9 viento) le otorgó 888 puntos y el primer lugar.

En lanzamiento de la bala (12.35 metros) sumó 628 puntos (segundo puesto), y en salto alto llegó hasta los 2.03 metros, liderando con 831 puntos.

Culminó con 49.77 segundos en 400 metros (825 puntos), consolidando su ventaja sobre los representantes de Chile y México.

Con tres mil 982 puntos, lidera por 89 unidades sobre el chileno Matías Moraga (2°, tres mil 893) y 142 puntos sobre el mexicano Andrés Zamorano (3°, tres mil 840).

Especialistas destacaron su consistencia en saltos: el 2.03 m en altura se acerca a su récord personal (2.09 m), mientras en largo dominó la prueba, aunque se mantuvo lejos de su cota más destacada de 7.68, víctima de dos fouls.

Sánchez, bajo la guía de Yoladia Pompa, llegó a Asunción como líder del ranking panamericano júnior y con el objetivo declarado de "subir a lo más alto del podio".

Su meta es ganar el oro para clasificar directamente a los Juegos Panamericanos de Lima 2027, cerrando un ciclo competitivo, que culminará este martes con los 110 m con vallas, disco y pértiga, disciplina donde posee marca personal de 5.20 m y ha igualado el récord nacional en decatlón (5.00 m).

La jornada cerrará con los 1,500 m tras las 20:00 (hora en Cuba) de la jornada de mañana y con el liderato inicial, Sánchez se perfila para superar el récord del evento (siete mil 360 pts) y revalidar su condición de estrella júnior.

Su desempeño reafirma el legado cubano en pruebas combinadas, heredado de Leonel Suárez, doble medallista en Juegos Olímpicos, y ahora impulsado por una nueva generación que busca oro continental.



