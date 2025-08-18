ASU25: Espinosa clasifica a final de 100 m con quinta mejor marca

La Habana, 18 ago (ACN) La principal figura de la velocidad cubana en los segundos Juegos Panamericanos Junior de Asunción 2025, Reynaldo Espinosa, clasificó hoy a la final en el segundo heat de los 100 metros (m) durante la jornada inaugural de las pruebas del atletismo, disciplina que se extenderá hasta el próximo viernes.

El velocista, natural de la provincia de Las Tunas, terminó segundo su serie con tiempo 10. 17 segundos (s) y disputará la final del hectómetro que se celebrará este martes en la conclusión de la segunda fecha, poco antes de las 20:00 horas.

Semifinalista de los Juegos Olímpicos de París 2024, Espinosa, quedó por detrás del caimanés Davonte Howel que registró 10.10, centésimas por detrás de su récord personal de 10. 05, en una eliminatoria donde clasificaron de manera directa los dos primeros lugares.

De los ocho atletas clasificados a la final, Reynaldo, nacido en el año 2003, obtuvo el quinto mejor tiempo, por detrás del exponente de Islas Caimán, del colombiano Ronal Longa (10.13), el puertorriqueño Eloy Benítez (10.15) y de Carlos Flores (10.16), también natural de Colombia.

Reynaldo llegó a la lid paraguaya con un mejor tiempo de la temporada (SB) de 10.03 segundos (s), realizado en Málaga, España, y con el excelente crono de 9.95 s, establecido durante el mes de junio en Troyes, Francia, pero con viento por encima del límite reglamentario para homologar la marca.

De los contendientes, el cubano ostenta el mejor tiempo personal junto al cafetalero Longa, que tienen como cota un 9.96 s, sin embargo, Longa la logró en esta campaña, a diferencia del caribeño que registró la marca hace poco más de un año.

El atleta de la mayor de las Antillas, medallista de plata el 4 x 100 de los Juegos Panamericanos de Santiago de Chile 2023, también correrá los 200 y 4 x 100 m en Asunción.

Este lunes, en la rama femenina de la velocidad, competía por Cuba la candidata a presea Yarima García, pero la campeona en el 4 x 100 (m) en Santiago de Chile 2023 regresó ayer a La Habana por enfermedad, según informó la Federación Cubana de Atletismo.