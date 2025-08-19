ASU25: Decatleta Sánchez suma tercer oro de Cuba en Atletismo

La Habana, 19 ago (ACN) El cubano Josmi Sánchez se coronó hoy campeón del decatlón en los II Juegos Panamericanos Júnior de Asunción 2025, asegurando su cupo directo a la cita múltiple continental absoluta de Lima 2027 y el tercer oro para la mayor de las Antillas en el Atletismo de la capital paraguaya.

Sánchez, de 21 años, finalizó la competencia con un total de siete mil 550 puntos, una marca que le otorgó una victoria contundente por delante del venezolano Carlos Córdoba, quien sumó siete mil 393 puntos para la medalla de plata, y del chileno Max Moraga, que completó el podio con siete mil 304 unidades.

El natural de la capital habanera, impuso un Nuevo Récord Panamericano Júnior, manejado con inteligencia y estrategia pues administró su energía en las pruebas menos afines para imponer su superioridad en los momentos claves.

La victoria se construyó sobre la base de una extraordinaria consistencia y un brillante desempeño en las pruebas de saltos, que le otorgaron una ventaja inicial que sus rivales no pudieron recortar.

En la primera jornada culminó con tres mil 982 puntos tras imponerse en salto alto con 2.03 metros y en salto largo con un registro de 7.31 metros, además de un sólido segundo puesto en la bala.

Esta considerable base le permitió afrontar la segunda fecha con la tranquilidad de un líder que controla todos los aspectos de la competencia, sin verse obligado a forzar al máximo en cada prueba, sino a sumar de manera eficiente.

El segundo día confirmó su categoría, especialmente en los 110 metros con vallas, donde se impuso con un tiempo de 14.45 segundos para sumar 917 puntos cruciales.

Sin embargo, el momento definitivo llegó con su prueba reina, el salto con pértiga, una disciplina reprogramada por la lluvia donde su calidad fue incontestable; resultó el único en superar los 4.50 metros, añadiendo 760 puntos a su total y ampliando la brecha de manera casi irreversible.

Aunque sus lanzamientos de disco y jabalina estuvieron por debajo de sus marcas personales, los puntos obtenidos fueron más que suficientes para mantener una renta cómoda sobre el resto de los competidores.

La prueba final de los 1.500 metros fue un mero trámite estratégico donde Sánchez, con el oro prácticamente asegurado, registró un tiempo de 4:47.62 para sumar los 633 puntos que rubricaron una puntuación total histórica para estos Juegos.

Su triunfo no solo es un logro personal, sino la reafirmación del legado cubano en las pruebas combinadas, heredero de una tradición que tiene en Leonel Suárez a su máximo exponente y que ahora encuentra en Sánchez un digno sucesor con un futuro enormemente prometedor.

Bajo la guía de la entrenadora Yoladia Pompa, Josmi Sánchez no solo cumplió el objetivo de subir a lo más alto del podio, sino que demostró una inteligencia táctica y una fortaleza mental envidiables.

Su vista está ahora puesta en el futuro inmediato, con su plaza para Lima 2027 asegurada, buscará superar su cota personal de siete mil 938 puntos para vencer a los mejores decatletas del continente en la categoría absoluta, cerrando un ciclo júnior de enorme éxito.

Este martes por Cuba, el saltador Aniel Molina se llevó incontestablemente el oro en el salto de longitud y ,ayer, Alejandra Mesa reinó en el lanzamiento del disco.

El archipiélago cubano suma en las pruebas atléticas, además, las platas del jabalinista Leykel Cabrera, de la multifuncional Rosmeybi Quesada en el salto largo y de la posta de 4x400 mixta y el bronce de la jabinalista Claudia Guerrero.

Apuntar que hoy la plateada Quesada se despidió del heptatlón novena con mil 20 puntos, tras haber sumado solo en los 100 metros con vallas, irse sin registro en los saltos y no presentarse en las siguientes pruebas, mientras que su compatriota Karla Madrazo fue descalificada por invasión de calle en la prueba de 200 metros planos luego de haber acumulado dos mil 372 puntos tras las tres primeras pruebas.