ASU25: Cabrera logra plata en final de récord en la jabalina

La Habana, 18 ago (ACN) El cubano Leykel Cabrera logró hoy medalla de plata en la especialidad del lanzamiento de la jabalina con una mejor marca de 75.82 metros (m) durante la primera jornada de las pruebas del Atletismo que desarrollarán competencias hasta el próximo viernes en los II Juegos Panamericanos Júnior de Asunción 2025.

El antillano, con seis intentos por encima de los 70 metros, no pudo superar ninguno de los lanzamientos del paraguayo Lars Flaming que registró 81.56 en su sexto intento, marca personal que trasciende como mejor registro histórico de los Juegos Júnior del continente americano.

Cabrera, nacido en el 2004 y con una cota personal de 79. 05, mostró la siguiente secuencia de envíos: 72.12 (primero), 70.13 (segundo), 74.18 (tercero), 74.75 (cuarto), 75.53 (quinto) y 75.82 (sexto).

Aupado por el público que asistió al Estadio de Atletismo del Parque Olímpico de Paraguay, Flaming realizó una sólida línea de intentos compuesta por 79.05, 75.79, 77.94 , 78.32, 76.97 y 81.56.

El metal bronceado fue para el brasileño Thiago Lacerda con un mejor tiro de 69. 77 a 11.79 y 6. 5 metros del primer y segundo escaño, respectivamente.

En la presente jornada, la delegación cubana había sumado la primera medalla en las pruebas del atletismo, con la presea de bronce, también en la jabalina, pero en la rama femenina de Claudia Guerrero, que llevó el implemento hasta 48.41m.

La mayor de las Antillas, que en los primeros Juegos Júnior de Cali 2021 conquistó nueve oros en atletismo, aspira a seguir sumando éxitos en el Deporte de Rey de Asunción con la saltadora de longitud Rosmaiby Quesada, que permanecía en el segundo lugar de la final al cierre de la información.



