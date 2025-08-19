ASU 25: Cuba suma cinco medallas en atletismo y apunta a más

La Habana, 19 ago (ACN) Cuba llega a la segunda jornada de atletismo en los Juegos Panamericanos Júnior Asunción 2025 impulsada por las cinco medallas conquistadas este lunes —una de oro, tres de plata y una de bronce—, con varias finales y semifinales clave donde sus atletas buscarán extender el éxito.

La final de los 100 metros masculinos, programada para las 19:50 hora de Cuba, concentra grandes expectativas.

El cubano Reynaldo Espinosa, semifinalista en París 2024 y medallista panamericano, ocupará la calle siete debido a que clasificó como segundo de su heat y solo pudo lograr el quinto mejor tiempo de 18 contendientes en semifinales.

Su récord personal de 9.95 segundos, aunque logrado con viento superior al reglamentario, lo acredita como uno de los favoritos.

Enfrentará al colombiano Ronal Longa, poseedor de la mejor marca vigente en la final con 9.96 segundos, y al caimanés Davonte Howell, actual recordista del evento con 10.10 segundos.

En las semifinales de 100 metros vallas femenino, Cuba contará con Jocelyn Echazabal, quien llega como dueña del mejor registro junior panamericano del año con 12.96 segundos, y lidera el primer heat a las 10:05 desde la calle tres.

Su principal rival será la brasileña Pietra Campbell, mientras, en el segundo heat, las favoritas Luciana Zapata de Colombia y Lays Silva de Brasil buscarán avanzar a la final.

Josmi Sánchez encabeza el decatlón con tres mil 982 puntos tras las primeras cuatro pruebas en la que consiguió una ventaja de 89 unidades sobre el chileno Matías Moraga.

Hoy definirá su destino en pruebas claves como el salto con 110 con vallas, el lanzamiento del disco, pértiga, lanzamiento de la jabalina y los 1,500 metros, en los que cuando termine aspira a superar el récord de los Juegos de siete mil 360 puntos.

En salto de longitud masculino, el cubano Aniel Molina Gómez llega con un récord personal de 8.13 metros y deberá superar al brasileño Gabriel Boza, máximo favorito con 8.15 metros, y al británico virgenense Khybah Dawson, quien registra 7.89 metros esta temporada.

Kellys Madrazo y Rosmalby Quesada buscarán escalar posiciones en la clasificación del heptatlón, donde la canadiense Isabella Goudros lidera con cinco mil 853 puntos, como mejor registro personal.

En los 800 metros femeninos, Melissa Padrón intentará avanzar a semifinales con su mejor tiempo de 2:03.76, enfrentando a la favorita Avery Pearson de Canadá.

La jornada inaugural coronó a la discóbola Alejandra Mesa con oro tras lanzar 54.42 metros, superando por apenas dos centímetros a la venezolana Ottaynis Febres.

Las platas llegaron con Rosmaiby Quesada en salto largo, Leykel Cabrera en jabalina masculina y el relevo mixto 4x400 integrado por Padrón, Bientz, Castillo y Rodríguez, asimismo, Claudia Guerrero completó el medallero con bronce en jabalina femenina.

Cuba, octava en el medallero general, busca emular su hazaña de Cali 2021, donde el atletismo aportó nueve oros.