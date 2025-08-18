Asunción 2025: Cuba por una buena imagen en natación artística

La Habana, 18 ago (ACN) Cuba aspira a dejar una buena imagen en la natación artística de los II Juegos Panamericanos Junior de Asunción 2025, disciplina en la que competirá en todos los eventos convocados.

Los días 20, 22 y 23 de agosto el elenco integrado por Talía de Jesús Joa, Alejandra Molina, Idailí Díaz, Analía Cabrera, Yenisleydis Rodríguez, Ana Carla González, Berglis Rivera, Nelkis Sánchez y José Carlos Borges tendrá el reto de superar las notas obtenidas en el certamen continental de Medellín, Colombia, en el mes de mayo.

En el Centro Acuático del Parque Olímpico, de la urbe paraguaya, los de la mayor de las Antillas, con poca experiencia internacional, competirán en duetos mixto y femenino, y en el evento por equipos.

De acuerdo con el sitio oficial del certamen, en el que aún no aparece el listado oficial de nadadores, en todos los casos concursarán en rutinas técnica y libre.

Talía y Alejandra integran la dupla femenina, mientras que la primera será la pareja de José Carlos en el dueto mixto.

Según la publicación digital Jit, Cuba enfrentará rivales con similar nivel a los participantes en el Campeonato Mundial de los Deportes Acuáticos de Singapur 2025, por lo que aspirar a una medalla se torna difícil.

Estados Unidos, México, Colombia, Chile, Perú, Venezuela y Brasil también concursarán en Asunción 2025 con equipos completos.

La natación artística- llamada natación sincronizada o nado sincronizado hasta 2017- es una disciplina acuática que combina natación, gimnasia y danza.