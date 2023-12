Día de la Medicina: Fidel vive en cada profesional cubano

Pinar del Río, 3 dic (ACN) Nuestro primer pensamiento siempre es para Fidel, porque no ha habido mayor estadista en el mundo con capacidad para vislumbrar el presente y el futuro en un sector defensor de lo más sagrado del ser humano: la vida, aseguró hoy en Pinar del Río Ulises Guilarte de Nacimiento, miembro del Buró Político y secretario general de la Central de Trabajadores de Cuba (CTC) durante el acto nacional por el Día de la Medicina Latinoamericana.

Apuntó que los hombres y mujeres de batas blancas no solo han aportado los sentimientos de altruismo y humanismo en la Isla, sino han estado en disímiles escenarios, en los más diversos países y en condiciones muy adversas; y eso también constituye el legado del Comandante en Jefe.

Esa gran obra de Fidel está presente en todos los profesionales de la Salud Pública, con sus méritos y ejemplo personal, destacó Guilarte de Nacimiento en la celebración, que tuvo lugar en la Universidad de Ciencias Médicas de la provincia más occidental y a la cual igualmente asistieron Jorge Luis Broche Lorenzo, integrante del Secretariado del Comité Central del Partido; las máximas autoridades de Vueltabajo; la doctora Carilda Peña García, viceministra de Salud; profesionales y estudiantes.

Santiago Badía González, secretario general del Sindicato Nacional de los Trabajadores de la Salud, remarcó que desde el triunfo del primero de enero de 1959 Cuba ha dedicado esfuerzos y recursos para el desarrollo del sistema nacional de Salud, teniendo al líder histórico de la Revolución como su principal impulsor.

El recrudecimiento del bloqueo económico, comercial y financiero de Estados Unidos hacia la mayor de las Antillas, la crisis económica mundial producto de la Covid-19 y la guerra mediática que persigue desestabilizar nuestro estado de derecho y justicia social no han detenido las actividades del sistema nacional de Salud, con prioridad en el fomento de acciones de promoción, prevención, atención médica y rehabilitación, dijo.

La calidad de los servicios que brindamos ha sido una meta a lograr, no siendo posible sin la participación activa de los profesionales, técnicos y en general de los trabajadores del sistema sanitario, agregó.

Cuba muestra hoy indicadores que evidencian el desarrollo alcanzado: la esperanza de vida al nacer es de 78.45 años, actualmente el 21.6 % de la población tiene 60 años o más para lo cual dispone de 158 hogares de ancianos y 301 casas de abuelos.

Enfatizó en el desarrollo de la red nacional de ensayos clínicos, que abarca instituciones hasta la atención primaria de salud y ha permitido una cobertura de vacunación por encima del 95 % en todos los inmunógenos del esquema nacional.

Asimismo, la investigación científica, la innovación y la generalización de sus resultados constituyen elementos esenciales en la elevación de la calidad médica y de eficiencia económica.

Este año fueron renovadas 37 entidades de ciencia e innovación tecnológica y aprobadas siete; y se mantienen en ejecución más de 55 ensayos, estudios clínicos e intervenciones sanitarias de los más de 300 aprobados en el Comité de Innovación creado para el enfrentamiento a la Covid-19, refirió Badía González.

Durante el actual calendario Pinar del Río ha exhibido resultados que hablan en favor de su sistema de Salud, pues, por ejemplo, ostenta la más baja tasa de mortalidad infantil del país- de 3.2 por cada mil nacidos vivos-; a pesar de las limitaciones con salones y recursos materiales se realizaron más de 30 mil intervenciones quirúrgicas y se cumple el indicador de cirugías de mínimo acceso, detalló.

La provincia cuenta con más de mil 300 colaboradores que brindan servicios actualmente en 49 naciones, la provincia dispone de cuatro casitas infatiles con las cuales se ha beneficiado más de un centenar de familias, la Universidad de Ciencias Médicas mantiene la estabilidad en la formación de los recursos humanos de la Salud y el departamento provincial de Genética fue propuesto como la primera unidad de desarrollo e innovación del territorio.

Sandra Ramírez Guzmán, directora general de Salud Pública en Vueltabajo, remarcó el alto compromiso de los trabajdores del sector para unidos seguir atendiendo al pueblo, al cual se deben.

En el acto, se entregaron las distinciones Piti Fajardo y Juan Tomás Roig y el sello 80 Aniversario de la Central de Trabajadores de Cuba.

Además, los reconocimientos por la condición de provincias destacadas a Cienfuegos, Holguín y Sancti Spíritus; y de Vanguardia Nacional a Pinar del Río.