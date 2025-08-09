El remo da la primera luz de Cuba en Asunción

La Habana, 9 ago (ACN) En el amanecer competitivo de los II Juegos Panamericanos Júnior de Asunción, el remo cubano escribió hoy la página más relevante de una jornada que también dejó disparos, clasificaciones y promesas por cumplir.

El binomio cubano formado por Leduar Suárez y Roberto Paz firmó en las aguas serenas pero tensas de la bahía una decorosa actuación en el doble par de remos cortos masculino, imponiendo su ritmo en el repechaje, luego de ubicarse últimos en su heat clasificatorio.

La dupla antillana paró el cronómetro en 6:46.23 minutos para asegurar su pase a la Final A, cita que disputará este domingo con la historia como aliada: desde 1999, Cuba siempre ha subido al podio continental en esta modalidad en Juegos Panamericanos de mayores, según informa el estadístico Wilmer Rodríguez.

No todo fue júbilo sobre el agua; en el par de remos cortos femenino, la cubana Ana Laura Jiménez concluyó quinta en su repechaje (8:51.66), quedando relegada a la Final B; su palada, sin embargo, dejó destellos de coraje frente a rivales de Uruguay, Brasil, Argentina y Guatemala.

En el polígono de tiro deportivo, la prueba de skeet femenino mostró una joven Dayanis Montero en el sexto puesto (39 puntos) tras el primer día de clasificación, todavía en zona de acceso a la final, mientras que en la versión masculina, Mario Hernández cerró penúltimo con 52 unidades.

Las clasificaciones dejaron un paisaje deportivo vibrante: cuatro países se citarán con Cuba en la Final A masculina de remo; las escopetas afinarán puntería para la jornada definitoria, y el calendario aguarda con la solemnidad de lo que está por venir.

Este sábado, a las 6:00 p. m., hora de Cuba, el Estadio Defensores del Chaco se vestirá de luz y música para la Ceremonia de Inauguración, donde la llama encenderá oficialmente una fiesta que, para Cuba, ya comenzó sobre el agua.