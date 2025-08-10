Tirador cubano Miguel Hernández se clasifica a la final del skeet

La Habana, 10 ago (ACN) El tirador cubano Miguel Alejandro Hernández logró clasificarse hoy a la final del skeet masculino en los II Juegos Panamericanos Junior de Asunción, Paraguay, asegurando el último boleto disponible para la disputa de medallas.

En la segunda jornada de la clasificatoria, Hernández acumuló 41 puntos, producto de una tirada inicial de 20 y 21 al cierre, para totalizar 93 dianas entre sábado y domingo, resultado que le permitió agenciarse el sexto puesto en la tabla general.

La competencia masculina fue comandada nuevamente por el chileno Raimundo Roche, quien lideró con 50 puntos en la última ronda, sumando un total de 122 y le escoltaron el estadounidense Aidin Burns (113) y el chileno Rodrigo Moyano (108).

Por su parte, la cubana Dayanis Montero concluyó en la séptima posición de la rama femenina, quedando a ocho dianas de acceder a la final.

Registrando 15 puntos en su primera serie, la tiradora mayabequense de 15 años, cerró con 12, sumando un total de 66 puntos en la clasificatoria.

La prueba femenina fue dominada por la argentina Mara Kucharski (106 puntos), seguida por la guatemalteca Emily Padilla (109) y la estadounidense Alishia Layne (90).

Miguel Alejandro Hernández competirá por las medallas este domingo a partir de las 11:00, hora local (una hora más que la de Cuba).