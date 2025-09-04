Vínculo entre partidos comunistas sustenta nexos Cuba-China

La Habana, 4 sep (ACN) Miguel Díaz-Canel, Primer Secretario del Comité Central del Partido Comunista de Cuba (PCC) y Presidente de la República, destacó hoy en la red social X los fuertes nexos entre su organización política y el Partido Comunista de China (PCCh), y aseguró que son la base de las relaciones estratégicas entre ambas naciones.

El líder partidista cubano coincidió en esta idea con Li Xi, miembro del Comité Permanente del Buró Político y Secretario de la Comisión Central de Control Disciplinario del PCCh, durante un encuentro en Beijing, la capital china, en el ámbito de la visita oficial del jefe de Estado a la nación asiática.

Según informa la Presidencia de Cuba en su sitio web, acompañaron a Díaz-Canel en el intercambio Bruno Rodríguez Parrilla, miembro del Buró Político del PCC y ministro de Relaciones Exteriores; Emilio Lozada García, integrante del Comité Central y jefe del Departamento de Relaciones Internacionales; y el embajador cubano en China, Alberto Blanco Silva.

También participaron los ministros Oscar Pérez-Oliva Fraga, de Comercio Exterior y la Inversión Extranjera; Vicente de la O Levy, de Energía y Minas; Mayra Arevich Marín, de Comunicaciones; y la ministra presidenta del Banco Central de Cuba, Juana Lilia Delgado.

En la jornada de este jueves, el mandatario cubano sostuvo también un encuentro con su homólogo, Xi Jinping, en el cual abordaron temas relacionados con la cooperación bilateral en diversas esferas, y los 65 años de los nexos diplomáticos.

✒️| También se rubricaron compromisos vinculados a la cooperación agrícola, la inteligencia artificial, la medicina tradicional china, la infraestructura, y otros vinculados a la prensa, el cine y la televisión. pic.twitter.com/95K9XglFLz — Presidencia Cuba 🇨🇺 (@PresidenciaCuba) September 4, 2025

La delegación cubana también rindió tributo a los Héroes del Pueblo, en el Monumento ubicado en la Plaza de Tiananmen, donde este miércoles tuvo lugar el desfile militar por el aniversario 80 de la victoria en la Guerra de Resistencia contra la Agresión Japonesa.

Díaz-Canel colocó un arreglo floral similar a la ofrendada por el Comandante en Jefe Fidel Castro Ruz, en 1995, frente al monolito en el centro de la plaza.

La cinta conmemorativa llevó los colores de la bandera cubana y en caracteres del idioma local el mensaje: "A la memoria de los héroes del pueblo chino, en nombre del pueblo, Partido Comunista y gobierno cubanos".

El Presidente cubano llegó este martes a China, procedente de Vietnam, donde participó en el acto por los 80 años de la Independencia y en la celebración del aniversario 65 del establecimiento de las relaciones bilaterales.

Seguidamente, visitará Laos, última parada de una gira oficial por tres países de Asia, iniciada el pasado domingo.