Sistema eléctrico cubano, víctima de la guerra económica atroz de EE.UU.

La Habana, 11 jun (ACN) Bruno Rodríguez Parrilla, ministro de Relaciones Exteriores de Cuba, denunció hoy las acciones de la guerra económica de Estados Unidos, y su repercusión en la precariedad del sistema eléctrico nacional (SEN).

A través de X, el canciller aseguró que culpar al Gobierno cubano del estado de la infraestructura eléctrica en el país, es una mentira para ocultar el crimen que Washington comete contra el pueblo de la isla.

Quienes sostienen en el gobierno de #EEUU que el estado precario del sistema electroenergético cubano es culpa de nuestro Gobierno, mienten para ocultar el crimen que cometen contra el pueblo de #Cuba.



Vayamos a los hechos:



Los memorandos presidenciales NSPM-5 de 2017 y 2026… pic.twitter.com/Us9nHbNr2L — Bruno Rodríguez P (@BrunoRguezP) June 11, 2026

El jefe de la diplomacia cubana recordó que los memorandos presidenciales NSPM-5 de 2017 y 2026 establecen el estrangulamiento y la persecución financiera y comercial como centro de la asfixia contra Cuba.

Apuntó que esta guerra económica se reforzó con la reinclusión de la Isla en la unilateral lista de supuestos Estados patrocinadores del terrorismo en enero de 2021 y posteriormente en enero de 2025.

Nos han convertido en un país de “riesgo” para cualquier transacción, negocio e inversión extranjera, comentó Rodríguez Parrilla.

Ejemplificó que en 2023 una empresa europea canceló la venta de repuestos para turbinas de generación, por miedo a sanciones de Estados Unidos, a pesar de que Cuba tenía el financiamiento.

Asimismo, añadió, en 2025 una empresa de un país amigo negó la asistencia técnica para poner en funcionamiento una pieza imprescindible de la termoeléctrica de Cienfuegos, porque contenía más de un 10 por ciento (%) de componentes de origen estadounidense.

De acuerdo con el canciller, técnicos de empresas contratadas para dar asistencia han decidido no viajar a Cuba, incluso estando ya en el aeropuerto de origen, debido a las amenazas y presiones.

En el mensaje, Rodríguez Parrilla se refirió también a la Orden Ejecutiva 14380 del presidente de Estados Unidos del 29 de enero de 2026, donde autorizó la imposición de aranceles punitivos contra las importaciones procedentes de países que, directa o indirectamente, suministren petróleo a Cuba.

Antes del cerco energético, explicó, buques petroleros que transportaban combustible a Cuba eran amenazados con multas, embargo de activos, la exclusión del sistema financiero global, e incluso con la interceptación en alta mar y la confiscación de su carga.

Precisó que a todo ello, se suma que 40 bancos extranjeros se han negado a operar con Cuba, bloqueando 140 transferencias bancarias, muchas de ellas relacionadas con pagos para la compra de tecnología solar o eólica.

El sistema eléctrico cubano no es víctima de la desidia. Es víctima de una guerra atroz. Quien la ejecuta de forma deliberada, sabe perfectamente el daño que hace a la población y se esconde tras la fachada de la mentira y la propaganda, concluyó.