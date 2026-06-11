Dialoga embajador de Cuba con autoridades parlamentarias de Las Bahamas

La Habana ,11 jun (ACN) El embajador de Cuba en la Mancomunidad de Las Bahamas, Juan Carlos Marcof Sánchez, sostuvo encuentros en Nassau esta semana con Patricia Deveaux y Lashell Adderley, presidentas de la Cámara de la Asamblea y del Senado, respectivamente.

Según informó el portal del Ministerio de Relaciones Exteriores, Cubaminrex, durante el intercambio, el diplomático transmitió felicitaciones por la reelección de ambas parlamentarias y les deseó éxitos en el nuevo período legislativo.

En el marco de la reunión, Marcof entregó una carta de Esteban Lazo Hernández, presidente de la Asamblea Nacional del Poder Popular de Cuba, dirigida a Deveaux y Adderley.

En la misiva, Lazo alertó sobre la amenaza de una agresión militar directa de Estados Unidos contra Cuba y señaló el recrudecimiento de acciones hostiles denunciadas por el Gobierno Revolucionario.

El documento indicó que nuevas órdenes ejecutivas de la administración estadounidense intensifican el bloqueo económico, comercial y financiero, refuerzan el cerco energético y amplían medidas coercitivas que afectan al pueblo cubano.

El mensaje reafirmó el compromiso de Cuba con la paz, la defensa de la soberanía nacional y el respeto al Derecho Internacional, además de agradecer la solidaridad histórica de pueblos y parlamentos amigos.

Las parlamentarias bahamesas ratificaron los vínculos de amistad y cooperación con Cuba y expresaron la voluntad de fortalecer el intercambio entre ambas naciones y sus instituciones legislativas.