Repudió Cuba postura del G7 frente al bloqueo de EE.UU.

La Habana, 12 nov (ACN) Bruno Rodríguez Parrilla, ministro cubano Relaciones Exteriores, repudió hoy la declaración emitida esta semana por la reunión de cancilleres del G7, la cual omitió el impacto del bloqueo, la guerra económica y el cerco energético impuestos a Cuba por el gobierno de Estados Unidos.

En su perfil en la red social X, Rodríguez Parrilla afirmó que el G7 opta por repetir falsos argumentos fabricados por Washington para justificar el criminal bloqueo, que constituye una violación flagrante, masiva y sistemática de los derechos humanos del pueblo cubano y viola la soberanía de terceros Estados.

Reciente declaración de reunión de Cancilleres #G7 omite realidad del cruel impacto del bloqueo, la guerra económica y el cerco energético del Gobierno de EEUU contra #Cuba, que constituye una violación flagrante, masiva y sistemática de los derechos humanos del pueblo cubano y viola la soberanía de terceros Estados. Esa política genocida fue condenada una vez más por la comunidad internacional recientemente en la Asamblea General de @ONU_es. En su lugar, el G7 opta por repetir falsos argumentos fabricados por Washington para justificar el criminal bloqueo. #CubaNoEsUnaAmenaza El Bloqueo Sí. — Bruno Rodríguez P (@BrunoRguezP) November 12, 2026

Esa política genocida fue condenada una vez más por la comunidad internacional en la Asamblea General de la Organización de Naciones Unidas (ONU), recordó el Canciller cubano, y acompañó su publicación con la etiqueta #CubaNoEsUnaAmenaza El Bloqueo Sí.

El mensaje del jefe de la diplomacia cubana alude a la declaración que cerró la reunión efectuada el 9 y 10 de noviembre en París con los cancilleres del G7, grupo integrado por Estados Unidos, Japón, Alemania, Reino Unido, Francia, Italia y Canadá, reconocidos como los países occidentales de mayor desarrollo.

Los ministros del G7 evitaron responsabilizar al bloqueo estadounidense de la actual crisis económica que vive Cuba, que causó daños valorados a precios corrientes en 178 700 500 000 entre marzo de 2025 y febrero de 2026, como divulga el Informe presentado en la ONU en octubre pasado.