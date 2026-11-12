Ciencia e innovación, pilares para avanzar en las transformaciones (+Fotos)

La Habana, 12 nov (ACN) El Congreso Internacional de Dirección, Desarrollo Local, Turismo y Cooperativismo (CE-GESTA 2026) concluyó hoy en el Palacio de Convenciones de La Habana luego de tres jornadas de debates en los que se ratificó que el desarrollo local es una política de Estado, y se abogó por la ciencia y la innovación como pilares para avanzar en las transformaciones económicas y sociales (TES) aprobadas en Cuba.

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Organizado por el Centro de Estudios de Dirección, Desarrollo Local, Turismo y Cooperativismo de la Universidad de Pinar del Río, reunió a unos 800 delegados e invitados de Cuba y de 17 países, quienes participaron de forma presencial y virtual.

Carlos César Torres Paz, presidente del Comité Organizador, destacó que CE-GESTA 2026 constituye el evento de mayor alcance que se realiza en Cuba sobre desarrollo territorial, cooperativismo y turismo local sostenible.

Durante las sesiones se puso especial énfasis en la implementación de las TES aprobadas por el Gobierno cubano, así como en el fortalecimiento de la autonomía municipal, la descentralización de competencias y la articulación entre todos los actores económicos, tanto estatales como no estatales.

En uno de los paneles especializados Juan Carlos García Granda, ministro cubano de Turismo, subrayó que la mayoría de las 176 TES repercuten directamente en la actividad turística, un sector llamado a dinamizar la economía y a fomentar el desarrollo local sostenible desde los territorios.

El congreso contó con el acompañamiento de organismos internacionales y personalidades como Pablo Ruiz Hiebra, coordinador residente del Sistema de las Naciones Unidas en Cuba, quien ratificó en la sesión inaugural el apoyo del organismo multilateral a los esfuerzos nacionales por impulsar el desarrollo territorial, al tiempo que reconoció la urgencia de las transformaciones en curso.

También se desarrolló por primera vez un taller dedicado al emprendimiento económico de las mujeres, con la participación de la jefa de cooperación de la Unión Europea en Cuba, Amaya Olivares.

CE-GESTA 2026 estuvo dedicado al centenario de Fidel Castro y a los 50 años del Ministerio de Educación Superior, e incluyó en su programa la XVI Convención Internacional de Cooperativismo, el XIV Encuentro de Administración Pública y Desarrollo Local y el IX Taller Internacional de Turismo Sostenible, entre otros espacios de intercambio académico y de buenas prácticas.

Se debatió sobre descentralización y agroturismo: se impulsa el traslado de la gestión del desarrollo a la base municipal; un ejemplo concreto es el fomento del agroturismo en fincas agroecológicas de Mayabeque, demostrando que un territorio agrícola puede incursionar en la actividad turística.

La sostenibilidad y encadenamientos en el turismo, otro de los temas tratados, resaltó en la necesidad de encadenamientos productivos que vinculen el turismo con otros sectores, mencionaron la articulación con cooperativas pesqueras y agrícolas para una cocina sostenible, y proyectos en destino como Varadero que incorporan conservación de biodiversidad, economía circular y transición energética (con certificaciones ISO 50001).

Quedó demostrado en los debates que las TES abren espacio a las pequeñas y medianas empresas para complementar (no competir con) la empresa estatal, y se evalúa la creación de una organización independiente para la gestión de eventos y convenciones.