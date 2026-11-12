Presidió Primer Ministro acto por 65 años de la Brigada de la Frontera

Guantánamo, 12 nov (ACN) Manuel Marrero Cruz, Primer Ministro de la República de Cuba, presidió hoy en Guantánamo la gala político-cultural por el aniversario 65 de la Brigada de la Frontera, en el teatro Guaso de esta ciudad.

En la cita, que contó también con la presencia del General de Cuerpo de Ejército Roberto Legrá Sotolongo, viceministro primero de las Fuerzas Armadas Revolucionarias y jefe del Estado Mayor General, se leyó una carta de felicitación del general de ejército Raúl Castro Ruz, quien ratificó la confianza en que la unidad continuará defendiendo con firmeza la soberanía nacional en el límite con la base naval estadounidense en Guantánamo, territorio usurpado contra la voluntad del pueblo cubano.

🇨🇺| El Primer Ministro, @MMarreroCruz, encabezó en Guantánamo el acto de conmemoración por el aniversario 65 de la Brigada de la Frontera. Presente también el General de Cuerpo de Ejército Roberto Legrá Sotolongo, viceministro primero de las FAR y jefe del Estado Mayor General. https://t.co/UM6DcT7sDg — Gobierno Cuba 🇨🇺 (@GobiernoCuba) November 12, 2026

La misiva destacó el valor de los caídos en el cumplimiento del deber y los combatientes que enfrentaron agresiones y provocaciones, y recordó que por esos méritos la brigada recibió la Orden Antonio Maceo.

En la ceremonia condecoraron a combatientes con las distinciones Servicio Distinguido de las FAR y Destacado en la Preparación para la Defensa, como reconocimiento a trayectorias y resultados, y se entregaron carnés a nuevos militantes del Partido Comunista de Cuba (PCC) y de la Unión de Jóvenes Comunistas (UJC).

Los fundadores recibieron diplomas por una vida dedicada a la defensa de la Revolución, mientras el viceministro primero de las FAR entregó un diploma de reconocimiento firmado por el ministro de ese cuerpo armado.

A ese lauro se le sumaron el PCC, la jefatura provincial del Ministerio del Interior, la Asociación de Combatientes de la Revolución Cubana, el Comité Provincial de la UJC, la Central de Trabajadores de Cuba, la inteligencia militar y los trabajadores civiles del Ejército Oriental.

La UJC nacional otorgó a la unidad la condición Colectivo Centenario de Fidel, en homenaje al compromiso y sacrificio de los jóvenes combatientes y a su papel de vanguardia.

En las palabras centrales, el general de brigada Florencio Navas Guevara, jefe del Estado Mayor del Ejército Oriental, afirmó que 65 años de firmeza, sacrificio y lealtad resguardan la tranquilidad del pueblo y honran a quienes hicieron de la soberanía una bandera irrenunciable.

Señaló que la brigada es símbolo de la puerta que protege el hogar común, donde se ponen a prueba disciplina, valor y amor a la patria, y llamó a la juventud a estudiar, prepararse e innovar, cuidar su comunidad y defender los valores de independencia, justicia y solidaridad frente al bloqueo genocida.

La celebración incluyó interpretaciones musicales y danzarias dedicadas a los combatientes, mientras se enfatizó el compromiso de preservar el legado del Comandante en Jefe Fidel Castro Ruz y de cumplir la orden de que esta unidad, primera trinchera antiimperialista, siga siendo ejemplar entre ejemplares, un baluarte frente al enemigo y una garantía de que el pueblo, el Partido y las instituciones armadas permanecerán unidos en la defensa de la patria socialista