Reclamó Cuba en Consejo de Seguridad respeto al Derecho Internacional

La Habana, 18 sep (ACN) Cuba reafirmó este miércoles, en reunión del Consejo de Seguridad de las Naciones en Unidas Nueva York bajo formato de Fórmula Arria, que el respeto estricto al Derecho Internacional y la Carta de la ONU constituye obligación ineludible para todos los Estados.

Según precisó el portal del Ministerio de Relaciones Exteriores, Cubaminrex, Ernesto Soberón Guzmán, Representante Permanente de Cuba ante la ONU, recordó que la Carta establece el deber de resolver las controversias por medios pacíficos y de abstenerse de la amenaza o el uso de la fuerza contra la integridad territorial o la independencia política de cualquier país.

El diplomático denunció las violaciones del Derecho Internacional Humanitario cometidas por Israel contra el pueblo palestino y reclamó que el Consejo cumpla sus responsabilidades y garantice la aplicación de sus decisiones.

Soberón señaló que resulta imprescindible atender las causas históricas de los conflictos y fomentar el diálogo, la solidaridad y la cooperación internacional.

El embajador denunció además el historial de agresiones, amenazas del uso de la fuerza, injerencia y medidas coercitivas unilaterales de Estados Unidos, prácticas que vulneran el Derecho Internacional y socavan el multilateralismo.

Al referirse a Cuba, advirtió que el gobierno estadounidense ha recrudecido su política contra el país mediante el reforzamiento extremo del bloqueo económico, comercial y financiero, un severo cerco energético y sanciones secundarias con impacto extraterritorial.

Alertó que las amenazas públicas de agresión militar directa contra Cuba tendrían consecuencias graves para la paz y la seguridad hemisférica e internacional, por lo cual el Consejo debería actuar con estricto apego a su mandato.

El Representante Permanente reiteró que, pese al peligro latente, Cuba continúa apostando por la paz y el diálogo sobre la base del Derecho Internacional, la igualdad soberana y el respeto mutuo.

Subrayó que una paz duradera solo podrá construirse sobre bases de justicia, mediante el multilateralismo y la solución pacífica de las controversias, con apego a los propósitos y principios de la Carta de la ONU.