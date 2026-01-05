Rechaza Cuba en la Celac reimposición de la Doctrina Monroe

La Habana, 5 ene (ACN) Bruno Rodríguez Parrilla, ministro de Relaciones Exteriores de Cuba, rechazó la pretensión de Estados Unidos de reimponer, por la fuerza militar, la Doctrina Monroe, y los intentos de imponer instrumentos de dominación que tratan a América Latina y el Caribe como patio trasero de Washington.

En reunión extraordinaria de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC), el canciller cubano señaló que estas posiciones, de carácter imperial y fascista, intentan controlar por la vía de la amenaza o la intervención militar los recursos naturales estratégicos de la región, desde los hidrocarburos venezolanos hasta minerales y la Amazonía.

Al intervenir en la cita, convocada de urgencia para abordar la situación generada por la agresión de Estados Unidos contra Venezuela, Rodríguez Parrilla resaltó la Proclama de América Latina y el Caribe como Zona de Paz, adoptada en La Habana en enero de 2014, como un compromiso histórico y solemne que consagra la renuncia al uso de la fuerza y privilegia absolutamente la solución pacífica de controversia como norma inquebrantable.

Recordó además que esta proclama plantea el reclamo de que la región y las naciones que la integran sean tratadas con dichas bases por cualquier actor o contraparte internacional.

En este sentido, el jefe de la diplomacia cubana advirtió que la agresión contra Venezuela debe ser entendida como una agresión contra el conjunto de naciones que integran la CELAC y coloca a la región ante un dilema existencial respecto a la preservación de sus Estados nacionales, culturas e identidad propia.

Calificó de vil y delictiva la agresión militar de los Estados Unidos contra instalaciones civiles y militares en Caracas y otras ciudades venezolanas; y denunció el secuestro del presidente Nicolás Maduro, y de su esposa, Cilia Flores, de quienes reclamó garantías verificables sobre su integridad y seguridad y exigió su liberación.

Subrayó que estos hechos, además de constituir actos de agresión y quebrantamiento de la paz, y actos de terrorismo de Estado, violan flagrantemente los propósitos y principios consagrados en la Carta de las Naciones Unidas y el Derecho Internacional, en especial la soberanía y la integridad territorial de Venezuela, el derecho inalienable del pueblo venezolano a su libre determinación sin intromisiones ni injerencias externas.

El Ministro consideró urgente movilizar todos los esfuerzos diplomáticos y políticos, tanto en la región como a escala global, para demandar respeto al orden constitucional venezolano y la plena observancia de la soberanía nacional.

En nombre de su país, Rodríguez Parrilla reiteró la invariable solidaridad con la Revolución Bolivariana y chavista, con el presidente Nicolás Maduro y con el pueblo venezolano, y reafirmó su compromiso de trabajar, junto a los países de la CELAC, en defensa de la paz, la independencia, la soberanía y la unidad de América Latina y el Caribe.