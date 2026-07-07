Rechaza comunidad internacional moción de censura de EE.UU.

La Habana, 7 jul (ACN) La Asamblea General de la Organización de Naciones Unidas (ONU) celebra hoy en Nueva York un debate adicional sobre el tema 38 “Necesidad de poner fin al bloqueo comercial y financiero impuesto por los Estados Unidos de América contra Cuba”, tras el voto positivo de 136 Estados ante la moción de censura presentada por la representación de Estados Unidos.

El canciller cubano Bruno Rodríguez Parrilla, al hacer uso de su moción de orden, aseveró que “sorprende que la presidencia de la Asamblea no haya llamado al orden, dado que el diplomático norteamericano realizaba una intervención sin carácter procesal”.

Sobre qué base, qué regla se está procediendo a sostener un debate sustantivo sin que la asamblea general haya acordado un debate”, cuestionó el canciller cubano.

Asimismo cuestionó “sobre qué reglas de procedimiento se basa la conducta inadecuada de Estados unidos y sobre qué base la Asamblea permita eso”, refirió Bruno Rodríguez.

El organismo multilateral examina en esta jornada la solicitud de La Habana respecto al intercambio sobre las consecuencias humanitarias y a la seguridad regional que supone el recrudecimiento del cerco norteamericano.

La propuesta recibió el respaldo de 136 Estados miembros, mientras que nueve votaron en contra y 30 se abstuvieron, con lo que quedó autorizada la realización del debate en el plenario de la Asamblea General.