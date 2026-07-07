Las voces que se multiplican por Cuba

La Habana, 7 jul (ACN) A pesar de ciertos memorándums y amenazas del secretario de Estado de Estados Unidos a varios países para que no se pronunciaran en la Asamblea General de la Organización de Naciones Unidas (ONU), las voces se multiplicaron hoy a favor de Cuba y en contra del genocidio que se comete contra la Isla.

Luego de la intervención de Bruno Rodríguez Parrilla, ministro de Relaciones de Exteriores de la mayor de las Antillas, las naciones del mundo manifestaron su apoyo a la nación caribeña, agradecieron a la pequeña isla sus gestos de solidaridad y humanidad hacia otros países, y denunciaron la violación de la carta de la ONU por parte del gobierno estadounidense.

El Movimiento de Países No Alineados recordó que en el mes de octubre último la mayoría de las naciones votaron a favor de la Resolución Necesidad de poner fin al bloqueo económico, comercial y financiero de Estados Unidos contra Cuba, no obstante, las medidas para obstruir el suministro de combustible al país aumentaron, y la administración de Donald Trump viola la carta de las Naciones Unidas.

Amigos de todo el mundo que representan organizaciones presentes en la ONU ratificaron el apoyo a la intervención del canciller cubano y repudiaron los efectos del bloqueo que impide el funcionamiento de servicios públicos, el acceso a la energía eléctrica, afecta el abasto de agua, el transporte, la salud pública, la producción de alimentos, en una guerra económica, financiera y energética sin precedentes.

Cuba no representa una amenaza para Estados Unidos ni para ningún país del mundo, Cuba es ejemplo de valores humanistas, el pueblo de la nación caribeña es noble y trabajador, refirieron los oradores en esta jornada convertida en un acto de solidaridad internacional.

Abogaron por el cese inmediato del castigo colectivo y por eliminar a Cuba de la lista de países que supuestamente patrocinan el terrorismo, también confiaron en un diálogo para superar las diferencias entre Estados Unidos y la Isla.