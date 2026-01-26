Reafirmó Cuba apoyo a Georgia en mecanismo de derechos humanos

La Habana, 26 ene (ACN) Una delegación de Cuba intervino hoy en el Examen Periódico Universal (EPU) de Georgia, realizado en la Oficina de las Naciones Unidas en Ginebra, y reiteró su respaldo al compromiso de ese país con el mecanismo internacional de derechos humanos.

Según publica el sitio oficial del Ministerio de Relaciones Exteriores (Minrex), la representación cubana formuló tres recomendaciones relacionadas con el fortalecimiento de políticas inclusivas para las personas con discapacidad, y el mantenimiento de medidas efectivas para reforzar la prevención y el enfrentamiento a la trata de personas.

La tercera sugerencia se enfoca en continuar dando prioridad a las mujeres empresarias en diversos programas, con el propósito de promover su empoderamiento económico.

El reporte del Minrex resalta que la delegación cubana expresó sus mejores deseos de éxito a Georgia en la implementación de las recomendaciones aceptadas.