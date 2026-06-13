Sigue contando Cuba con el apoyo internacional

La Habana, 13 jun (ACN) Ante el cerco imperialista del que es víctima Cuba, en diferentes regiones del mundo se han intensificado en los últimos días las acciones de solidaridad en favor de la nación caribeña.

El apoyo internacional a la causa de la mayor de las Antillas contra el bloqueo económico, comercial y financiero del gobierno de Estados Unidos se amplificó este viernes, cuando medios de más de una docena de países se unieron para la transmisión de un Cadenazo por Cuba.

A las 8: 00 p. m., en el horario de la nación caribeña, se materializó una acción que consistió en replicar contenidos en las diferentes plataformas para visibilizar la resistencia heroica del pueblo cubano que se enfrenta a las consecuencias de la política hostil que aplica el gobierno norteamericano.

Durante esa misma jornada, más de 200 artistas, intelectuales, activistas y políticos puertorriqueños se unieron en una declaración, en la cual condenaron las constantes amenazas de la Casa Blanca contra la isla y rechazaron el cerco energético, la persecución económica y la imposición de sanciones.

El miércoles último se conoció que en la ciudad belga de Bruselas comenzó el periplo de un convoy europeo de solidaridad con Cuba, procedente de Italia, que con consignas “Let Cuba Breathe” y “Europe Wakes Up" recorrerán el viejo continente para demostrar que la nación antillana no está sola en su lucha contra el imperialismo.

En fechas anteriores, la Duma Estatal de la Asamblea Federal de Rusia presentó desde Moscú un pronunciamiento dirigido a la Organización de Naciones Unidas, mediante el cual calificaron como una violación del derecho internacional las presiones que ejerce Washington para intentar desestabilizar al archipiélago.

Consideraron, al mismo tiempo, que las medidas adoptadas por Estados Unidos constituyen una injerencia en los asuntos internos de una nación soberana.

Entre otras acciones, Volker Türk, Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, expuso recientemente en Suiza la necesidad del levantamiento de las sanciones estadounidenses contra Cuba.

Sostuvo Türk que su ampliación genera afectaciones humanitarias, al dificultar el acceso del pueblo a bienes y servicios fundamentales para la existencia.

Ante el cerco energético contra Cuba, la Confederación Nacional de los Trabajadores de Educación de Brasil (CNTE) envió fondos para financiar paneles solares que contribuyan a la generación nacional, según informó la cadena televisiva Telesur.

En respuesta a la actitud de la administración estadounidense, la CNTE ratificó su posición basada en los principios constitucionales brasileños de autonomía e independencia de los pueblos.

Durante la semana, representantes del Parlamento francés, del Comité Griego de Solidaridad Democrática Internacional, activistas y amigos de Mongolia, Argentina, Uruguay, España, Dominicana, entre otros alzaron su voz para nuevamente denunciar la escalada imperialista protagonizada por Estados Unidos y reafirmar la valía de una pequeña tierra que persiste en defender su independencia frente a las carencias impuestas.