"Con guarapo en vena", un libro de auténtica cubanía

La Habana, 13 jun (ACN) Como parte de las actividades de la II Bienal Internacional de Humor Político, que transcurre en esta ciudad y San Antonio los Baños desde el pasado martes, se presentó hoy en el Salón de Mayo del Pabellón Cuba el libro Con guarapo en vena, de Juan Miguel Cruz Suárez.

Producido por la Casa Editora Abril e ilustrado por Hanna Chomenko, el texto transita de lo real a lo imaginario a través de un descarnado humor criollo, inspirado en la infancia de su autor.

Cruz Suárez explicó que la obra reúne 52 historias de apenas dos páginas cada una: una compilación de relatos breves donde priman la cubanía y el orgullo por esta tierra.

Ismael Lema, caricaturista y director de la Editora Palante, encargado de presentar el libro, aseguró que este es un verdadero ejemplar de humor político, donde el ingenio y la gracia criolla se unen "en un canto a los valores que nos inculcaron nuestros familiares: inventar para ser feliz".

Se trata de un libro muy sugerente, que describe jocosamente cómo somos los cubanos y las cosas que nos pasan; es una recopilación de historias de humor y añoranza, destacó Lema.

El evento contó con la presencia de Lisette Martínez Luzardo, viceministra de Cultura; Ricardo Ronquillo Bello, presidente de la Unión de Periodistas de Cuba; Tania Cardó González, presidenta del Consejo Nacional de Artes Plásticas, entre otras personalidades.

Con esta presentación se despidió una de las jornadas finales de la II Bienal Internacional de Humor Político, reafirmando el poder de la sátira y la memoria para celebrar lo más auténtico de la cubanía.