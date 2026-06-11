Reafirma Convoy europeo en Bruselas acciones solidarias con Cuba

La Habana, 11 jun (ACN) La Plaza Luxemburgo, frente al Parlamento Europeo, fue escenario este miércoles del comienzo en Bruselas, Bélgica, del convoy europeo de solidaridad con Cuba, procedente de Italia que recorrerá varias ciudades del continente bajo los lemas: "Let Cuba Breathe" y "Europe Wakes Up".

Según precisó el portal del Ministerio de Relaciones Exteriores, Cubaminrex, más de cien participantes, entre activistas sociales, eurodiputados, parlamentarios belgas, intelectuales, cubanos residentes y sindicalistas, se reunieron para respaldar a la Isla y exigir el fin del bloqueo económico, comercial y financiero.

Durante la jornada, los oradores condenaron la política de asfixia económica y el cerco energético impuesto por Estados Unidos, al tiempo que denunciaron sus efectos nocivos en la vida cotidiana de millones de cubanos.

Como antesala, la Eurocámara acogió el evento "Toward a new internationalism in an age of war", donde activistas e intelectuales reclamaron apoyo institucional de la Unión Europea y una condena firme a la estrategia de Washington.

El convoy continuará su recorrido por diversas ciudades europeas, con el propósito de visibilizar la solidaridad y reafirmar que Cuba no está sola.