Reafirma Centro Martin Luther King Jr. apoyo a Venezuela

La Habana, 4 ene (ACN) El Movimiento Centro Martin Luther King Jr., junto a sus redes Educadoras y Educadores Populares y Ecuménica Fe por Cuba, manifestó desde distintos territorios del país su respaldo al pueblo de Venezuela, a su presidente constitucional Nicolás Maduro Moros y a la diputada Cilia Flores, frente a las recientes acciones de injerencia de Estados Unidos.

Según precisó la institución desde sus redes sociales, en Santiago de Cuba, Guantánamo, Artemisa, Sancti Spíritus, Camagüey, Pinar del Río, Candelaria y Santa Clara se realizaron declaraciones y movilizaciones de solidaridad, donde se ratificó el derecho de los pueblos a la autodeterminación, la independencia y la soberanía.

Las organizaciones rechazaron la agresión imperialista, la guerra mediática y el bloqueo económico contra la nación sudamericana, al considerar que constituyen violaciones del derecho internacional y expresiones de neocolonialismo.

En sus pronunciamientos recordaron palabras de José Martí: «Es la hora del recuento y de la marcha unida, y hemos de andar en cuadro apretado, como la plata en las raíces de los Andes».

Los colectivos afirmaron que Venezuela no está sola y que su defensa representa también la protección de América Latina y el Caribe como Zona de Paz, así como la dignidad y el derecho de los pueblos a decidir su destino.

Las redes convocaron a mantener la movilización permanente y a exigir respeto a la soberanía venezolana, el fin del bloqueo y de las agresiones, y la unidad de los pueblos de la región.

Por su importancia la ACN reproduce íntegramente el comunicado:

Desde distintos territorios de Cuba, el Movimiento Centro Martin Luther King Jr. y sus redes Educadoras y Educadores Populares y Ecuménica Fe por Cuba alzan su voz en apoyo firme y solidario al hermano pueblo de Venezuela, a su presidente constitucional Nicolás Maduro Moros y a su compañera Cilia Flores, frente a la escalada de agresiones, amenazas y acciones injerencistas del imperialismo estadounidense.

En Santiago de Cuba, Guantánamo, Artemisa, Sancti Spíritus, Camagüey, Pinar del Río, Candelaria y Santa Clara, se multiplican las declaraciones, movilizaciones y acciones de solidaridad activa. Desde cada comunidad se ratifica un principio irrenunciable: los pueblos tienen derecho a la autodeterminación, la independencia y la soberanía.

Rechazamos categóricamente la agresión imperialista, la guerra mediática, el bloqueo económico y cualquier intento de desestabilización contra la Patria de Bolívar y Chávez. Denunciamos estas prácticas como violaciones flagrantes del derecho internacional y expresiones de un neocolonialismo que pretende imponer su voluntad sobre los pueblos de Nuestra América.

Como bien advirtió José Martí, hoy más que nunca:

“Es la hora del recuento y de la marcha unida, y hemos de andar en cuadro apretado, como la plata en las raíces de los Andes.”

Venezuela no está sola. Su lucha es la nuestra. Defender a Venezuela es defender a América Latina y el Caribe como Zona de Paz, es defender la dignidad, la vida y el derecho de los pueblos a decidir su propio destino.

Desde Cuba decimos con claridad y convicción:

¡Respeto a la soberanía del pueblo venezolano!

¡Fin al bloqueo y a las agresiones contra Venezuela!

¡Fuera los yanquis de Venezuela y de Nuestra América!

¡Viva la unidad de los pueblos!

¡Viva Venezuela libre y soberana!

Todos y todas con Venezuela.

CMLK-Redes en movilización permanente.