Presidenta parlamentaria de San Cristóbal y Nieves recibe embajador cubano

La Habana, 2 jul (ACN) Lanein Blanchette, presidenta de la Asamblea Nacional de la Federación de San Cristóbal y Nieves, recibió este último martes al embajador de Cuba, Giuvel Orozco, en la sede del Parlamento de Basseterre, informó la Cancillería cubana desde su perfil en la red social Facebook.

Durante el encuentro, ambas partes reafirmaron los vínculos históricos de solidaridad y cooperación que unen a Cuba y la Federación caribeña, según precisó la fuente.

Orozco agradeció el respaldo de San Cristóbal y Nieves a la resolución que cada año presenta Cuba en la Asamblea General de las Naciones Unidas para reclamar el levantamiento del bloqueo económico, comercial y financiero impuesto por Estados Unidos.

El diplomático destacó además el apoyo de la nación caribeña en otros escenarios internacionales donde se ha debatido la política de sanciones contra Cuba.

Blanchette reconoció la contribución de Cuba a la formación de profesionales de su país, en particular en las áreas de la salud y la ingeniería.

La presidenta parlamentaria subrayó la labor de los especialistas cubanos, cuya entrega ha favorecido el desarrollo económico y social de la Federación.

El encuentro se desarrolló en un ambiente de respeto y amistad, según la Cancillería de Cuba.