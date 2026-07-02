Despidió ministra de Educación presente curso escolar 2025-2026

La Habana, 2 jul (ACN) La ministra de Educación, Naima Ariatne Trujillo Barreto, despidió este miércoles el curso escolar 2025-2026 con un mensaje divulgado en la red social Facebook, en el que reconoció el sacrificio y la entrega de la comunidad educativa durante la etapa.

"Junio se despide y con él, el curso escolar. Aún quedan días para el cierre gradual de las instituciones, pero el esfuerzo que ha implicado llegar hasta aquí es perceptible para todos", expresó la titular en su publicación.

La ministra subrayó que "nada ha sido sencillo. Cada paso ha traído sacrificios, adecuaciones y entrega. Valoramos profundamente cada muestra de gratitud hacia nuestros docentes, trabajadores y cuadros, que han sorteado inmensas dificultades, riesgos y adversidades a lo largo de esta etapa".

En su mensaje añadió que "ninguna obra humana es perfecta, y la educación, compleja en su esencia, nos sobrecoge por su humanismo, belleza y sensibilidad. Nos alegran las celebraciones por las metas alcanzadas; nos conmueven las muestras de respeto; nos anima la respuesta incondicional de nuestra gente; y nos impulsan los retos para seguir perfeccionando".

El curso escolar 2025-2026 comenzó el 2 de septiembre de 2025 y concluyó de manera adelantada entre el 15 y el 30 de junio de 2026, debido a la crisis energética y las limitaciones logísticas. La educación especial cerró en mayo, mientras que la enseñanza primaria y secundaria finalizó en junio.

En la educación superior, los exámenes de ingreso a la universidad no se realizaron este año y el acceso se definió por el índice académico del preuniversitario.

El proceso de otorgamiento de plazas se organizó en tres etapas entre junio y julio, con más de 45 mil plazas para el curso diurno y 47 mil para modalidades por encuentros y a distancia.

El Canal Educativo transmitió programación complementaria, incluyendo repasos televisivos en abril para Matemática, Historia de Cuba y Español, además de espacios de formación patriótica, cultural y científica.

Trujillo Barreto concluyó su mensaje con palabras de aliento: "Ya les esperamos. Llegará septiembre con nuevos retos y nuevos empeños; iguales serán los esfuerzos y las victorias. Nada puede arrebatarnos la oportunidad de crecer juntos en esta conquista humana que nuestro proceso social continuará priorizando".