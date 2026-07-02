Primer sistema de baterías BESS estabiliza ya el SEN

La Habana, 2 jul (ACN) El primer Sistema de Almacenamiento de Energía en Baterías (BESS) de Cuba, emplazado en la subestación de El Cotorro de esta ciudad, inició exitosamente la fase de pruebas con 50 megavatios de capacidad, confirmó Ismael Ulloa Rodríguez, director adjunto de la Empresa de Construcción e Ingeniería Eléctrica (Ecie).

Según precisó este miércoles la Unión Eléctrica desde su perfil en la red social Facebook, el proyecto constituye una innovación estratégica para estabilizar el Sistema Electroenergético Nacional (SEN), al reducir los disparos automáticos por frecuencia y mitigar apagones parciales, según declaraciones de su directivo.

La instalación permite regular instantáneamente la frecuencia y el voltaje de la red, respondiendo en milisegundos ante fallas en plantas termoeléctricas o líneas de transmisión, precisó Ulloa Rodríguez.

Cada unidad cuenta con 50 megavatios de potencia y 50 megavatios hora de almacenamiento, lo que posibilita inyectar o absorber energía en fracciones de segundo para mantener la estabilidad del SEN.

El sistema favorece la integración de fuentes renovables, al almacenar excedentes de energía solar generados en parques fotovoltaicos de Guanabacoa, El Cotorro y Boyeros, para su posterior inyección en horario nocturno.

Además de optimizar el uso de energía limpia, el BESS contribuye al ahorro de combustible y a disminuir la dependencia de la generación térmica, en un contexto marcado por averías en centrales termoeléctricas y escasez de portadores energéticos.

El proyecto forma parte de un programa nacional que prevé instalar otros tres sistemas similares en la Cujae (La Habana), Cueto (Holguín) y Bayamo (Granma), con un aporte total de 200 megavatios de regulación inmediata.

Técnicos cubanos capacitados operan la instalación, lo que garantiza independencia tecnológica y sostenibilidad en el manejo de esta infraestructura, destacó el directivo.

La iniciativa se complementa con la construcción de más de 90 parques solares hasta 2028, con una potencia cercana a dos mil megavatios, como parte de la estrategia nacional de transición energética.

El BESS en El Cotorro representa un paso decisivo para fortalecer la resiliencia del SEN y mejorar la calidad del servicio eléctrico en el país.