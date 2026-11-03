Participó Cuba en Diálogo Ministerial de la XXX Cumbre Iberoamericana

La Habana, 3 nov (ACN) Bruno Rodríguez Parrilla, ministro de Relaciones Exteriores de Cuba, informó hoy sobre su participación en el Diálogo Ministerial de la XXX Cumbre Iberoamericana con Observadores Asociados y Consultivos, que sesionó este martes en Madrid, España.

Agradecimos la organización de este encuentro, como parte de los esfuerzos para afianzar la cooperación entre la Conferencia y socios extrarregionales, escribió Rodríguez Parrilla en su cuenta en la red social X.

Participé en el Diálogo Ministerial de la XXX Cumbre Iberoamericana con Observadores Asociados y Consultivos. Agradecimos la organización de este encuentro, como parte de los esfuerzos para afianzar la cooperación entre la Conferencia y socios extra regionales. Reafirmé la disposición de Cuba a participar activamente, con su experiencia y conocimiento, en proyectos de cooperación y espacios de intercambio dirigidos al beneficio de nuestros pueblos. Denuncié que el gobierno estadounidense impone un castigo colectivo contra el pueblo cubano, reforzado a niveles sin precedentes, bajo un cerco energético que equivale a un bloqueo naval, y aplica o amenaza con aplicar sanciones secundarias a individuos o entidades que mantengan, legítima y soberanamente, relaciones económico-comerciales con Cuba. #CubaNoEsUnaAmenaza El Bloqueo Sí. — Bruno Rodríguez P (@BrunoRguezP) November 3, 2026

Según el ministro, durante su intervención reafirmó la disposición de Cuba a participar activamente, con su experiencia y conocimiento, en proyectos de cooperación y espacios de intercambio dirigidos al beneficio de las naciones Iberoamericanas.

Denuncié que el gobierno estadounidense impone un castigo colectivo contra el pueblo cubano, reforzado a niveles sin precedentes, bajo un cerco energético que equivale a un bloqueo naval, y aplica o amenaza con aplicar sanciones secundarias a individuos o entidades que mantengan, legítima y soberanamente, relaciones económico-comerciales con Cuba, escribió.

Este lunes tuvo lugar la IV Reunión de Coordinadores Nacionales y Responsables de Cooperación de la Comunidad Iberoamericana, en la cual se escuchó el clamor por el levantamiento del bloqueo económico, comercial, financiero y energético impuesto por Estados Unidos a Cuba.

En ese foro participó William Díaz Menéndez, director general de Cooperación Internacional del Ministerio cubano de Comercio Exterior y la Inversión Extranjera, y se escuchó la voz unánime de los pueblos en contra de las medidas coercitivas impuestas por los países occidentales a los pueblos del sur global.

Ese constituyó el preámbulo de la XXX Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno, prevista para el 4 y 5 de noviembre en la capital española bajo el lema “Iberoamérica. Juntos construimos nuestra Comunidad. Juntos la proyectamos hacia el futuro y hacia el mundo”, con representantes de los 22 países que conforman la comunidad iberoamericana.