Un texto para comprender la política exterior de China (+Fotos)

La Habana, 3 nov (ACN) El libro China en la Nueva Era (2017-2024) Diplomacia y Relaciones Internacionales presentado hoy en esta capital, constituye un texto para comprender la política exterior del gigante asiático, según dijo Hua Xin, embajador de esa nación en Cuba.

Ese texto publicado por Ruth Casa Editorial, el Centro de Investigaciones de Política Internacional (CIPI) de Cuba y la sede diplomática china en La Habana contiene cuatro tomos de entre 350 y 400 páginas y es el resultado del trabajo de más de 40 investigadores expertos de la más alta calidad.

Saray Álvarez Hidalgo, directora de Ruth Casa Editorial lo calificó de gran libro, con muy alto rigor científico, y expresó su deseo de que contribuya a un mayor entendimiento de la política exterior china y sus relaciones internacionales desarrolladas de manera abierta e inclusiva bajo la construcción de una Comunidad de Futuro Compartido para bien de todos los pueblos del mundo y en particular para los pueblos del Sur.

Para el diplomático chino fue un gran honor coorganizar el evento de presentación y a nombre de su embajada extendió el agradecimiento al ministerio de Relaciones Exteriores de la nación caribeña por el apoyo y a todos los académicos y amigos que contribuyeron a la redacción, elaboración y publicación de la obra.

Hua Xin dijo que el concepto de construir una comunidad de futuro compartido de la humanidad constituye el núcleo del pensamiento de Xi Jinping sobre la diplomacia.

Este concepto representa el elevado objetivo de la diplomacia de gran país con características chinas en la nueva era y es la clave para comprender su política exterior, apuntó.

Guiada por esta visión, China ha propuesto sucesivamente la Iniciativa para el Desarrollo Global, la Iniciativa para la Seguridad Global, la Iniciativa para la Civilización Global y la Iniciativa para la Gobernanza Global. A lo largo de este proceso, Cuba siempre ha sido un participante activo y seguirá siendo un socio confiable, sostuvo el diplomático.

José Ramón Cabañas, director del CIPI, en sus palabras expresó que luego del resultado de estas indagaciones se está en condiciones de plantear nuevos objetivos y proyectos en las investigaciones conjuntas, en la preparación de las nuevas generaciones y para enfrentar los enemigos comunes.

Eduardo Regalado Florido, coordinador del texto, insistió en que la colección de cuatro tomos analiza la política exterior china y la transformación del orden internacional, destacando el multilateralismo, la soberanía y la cooperación entre países del Sur Global, constituye una contribución colectiva y herramienta para comprender la nueva realidad internacional.

En la ceremonia celebrada en el Hotel Nacional de Cuba, el embajador de China aprovechó la oportunidad para anunciar que Zjang Buxin, jefe de misión ministro consejero concluye su labor en la Isla y le sucederá Li Jianyhing, quien es el primer diplomático en ostentar el rango de ministro en esa embajada, y confió en que continuará trabajando para mantener los intercambios entre ambos países.