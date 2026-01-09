Intervención de Cuba en acto homenaje a los caídos en Venezuela

La Habana, 9 ene (ACN) Intervención del ministro de Relaciones Exteriores de Cuba, Bruno Rodríguez Parrilla, en el acto de homenaje a los caídos en Venezuela.

Por su importancia la ACN reproduce íntegramente la alocución ofrecida desde el portal del ministerio de Relaciones Exteriores, Cubaminrex:

"Viene Cuba a rendir emocionado tributo a los combatientes cubanos que en desigual combate enfrentaron al enemigo imperialista que profanaba la soberanía de la Patria venezolana y protegían al Presidente Constitucional Nicolás Maduro Moros.

Honor y gloria a los combatientes caídos en desigual combate. Amor y paz a las venezolanas y venezolanos asesinados por la horda imperialista. Al bravo pueblo venezolano expresamos la más profunda solidaridad de Cuba.

En nombre del General de Ejército Raúl Castro Ruz, del presidente y primer secretario Miguel Díaz-Canel Bermúdez, leales al pensamiento de Bolívar y Martí, siguiendo la memoria eterna de Chávez y Fidel en el año de su centenario, comprometemos que lucharemos juntos y venceremos.

La Revolución Bolivariana y Chavista y la Revolución Cubana en sus destinos y en su lucha común serán ejemplos para la liberación de los pueblos de nuestra América. Continuaremos en nuestro trabajo en defensa de la paz, en la movilización internacional, en la campaña en defensa del derecho internacional y del derecho a la vida y a la paz de los pueblos, por la liberación del Presidente Constitucional Nicolás Maduro Moros y la compañera Cilia Flores.

Y andaremos juntos en la historia común de nuestros pueblos, sabiendo que el único destino será la victoria.

¡Hasta la victoria siempre!

¡Venceremos!"