Intercambiaron presidentes parlamentarios de Cuba y Angola

La Habana, 3 jul (ACN) Esteban Lazo Hernández, presidente de la Asamblea Nacional del Poder Popular (ANPP) y del Consejo de Estado, sostuvo este jueves un intercambio virtual con Adão Francisco Correia de Almeida, titular de la Asamblea Nacional de la República de Angola, en el que ambos recordaron la amistad histórica entre el líder histórico de la Revolución Cubana, Comandante en Jefe Fidel Castro Ruz y el presidente Agostinho Neto, base de los vínculos bilaterales.

Según precisó la ANPP desde su web institucional, Lazo Hernández actualizó a su homólogo sobre la situación de Cuba frente al recrudecimiento del bloqueo económico , comercial y financiero impuesto por el Gobierno de Estados Unidos y el cerco energético, y agradeció el respaldo angolano al reclamo por el fin de esa política en la Asamblea General de Naciones Unidas y en la Unión Africana.

Ratificó la voluntad de estrechar la cooperación entre ambos parlamentos, en seguimiento al acuerdo firmado en septiembre del pasado año para fortalecer el diálogo institucional, el intercambio de experiencias y la colaboración entre secretarías, comisiones y grupos parlamentarios de amistad.

En el encuentro participaron por la parte cubana Ana María Mari Machado, vicepresidenta de la ANPP y del Consejo de Estado; Marta Hernández Romero, coordinadora de las comisiones parlamentarias; Alberto Núñez Betancourt, presidente de la Comisión de Relaciones Internacionales; el General de División Víctor Rojo Ramos, titular del Grupo Parlamentario de Amistad Cuba-Angola; y Luis Alberto Amorós, director de África Subsahariana del Ministerio de Relaciones Exteriores, junto a otros funcionarios.