Entrega Aduana condición de Operador Económico Autorizado a Thai Binh

La Habana, 3 jul (ACN) Nelson Cordovés Reyes, jefe de la Aduana General de la República (AGR), presidió este jueves la entrega de la condición de Operador Económico Autorizado (OEA) a la empresa Thai Binh Global Investment Corporation, perteneciente al grupo Thai Binh, usuario de la Zona Especial de Desarrollo Mariel (ZEDM).

Según precisó la Aduana desde su perfil en la red social Facebook, en el acto participaron el vicejefe primero Wiliam Pérez González, la vicejefa Yamila Martínez Morales y la jefa de la Aduana de Control Mercantil Yuraimis Vera, junto a Tran Tan Tu, presidente fundador de la empresa vietnaoThai Binh, y Ana Teresa Igarza, directora de la Oficina de la ZEDM.

Ana María Casanova, directora de Técnicas Aduaneras de la AGR, explicó que la entrega del certificado implica un esfuerzo conjunto que demanda continuar implementando procesos y buenas prácticas para asegurar la integridad de las operaciones y del comercio.

Se exhortó a directivos y trabajadores a mantener la alianza Empresa–Aduanas, con el propósito de cumplir compromisos internacionales y alcanzar resultados en la facilitación del comercio.

El OEA tiene su origen en el Marco Normativo de la Organización Mundial de Aduanas para Asegurar y Facilitar el Comercio Mundial, que enfatiza la cooperación entre las aduanas y las empresas, fortaleciendo la seguridad y minimizando riesgos en la cadena logística.

Esta figura quedó reconocida en el Decreto-Ley de Aduanas, con alcance en la facilitación y seguridad de los operadores del comercio.

Los certificados obtienen beneficios en control y simplificación de trámites, lo que puede traducirse en mejoras de competitividad y nuevas oportunidades de crecimiento.

La empresa vietnamita Thai Binh se estableció en Cuba hace más de un quinquenio y forma parte del grupo homónimo con presencia en la ZEDM.

Su actividad se centra en la inversión y el comercio, con proyectos vinculados a la producción y distribución de bienes, además de servicios asociados a la cadena logística.

La compañía ha consolidado su papel como socio extranjero en el mercado cubano, integrándose a programas de cooperación y desarrollo económico.

El reconocimiento como Operador Económico Autorizado (OEA) por la Aduana General de la República refuerza su condición de operador confiable en el comercio exterior.

Esta certificación implica la implementación de sistemas de seguridad y buenas prácticas en sus operaciones, lo que le otorga beneficios en control y simplificación de trámites aduaneros.

Con ello, Thai Binh se posiciona como un actor relevante en la estrategia de facilitación del comercio y en el fortalecimiento de la cooperación económica bilateral entre Cuba y Vietnam.