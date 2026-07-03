Denuncia ICAP difamaciones de Secretario de Estado de EE.UU.

La Habana, 3 jul (ACN) Fernando González Llort, presidente del Instituto Cubano de Amistad con los Pueblos (ICAP) y Héroe de la República de Cuba, denunció este jueves desde su perfil en la red social Facebook las mentiras deliberadas, difundidas por el Secretario de Estado norteamericano Marco Rubio, contra la legitimidad de esa institución.

González Llort afirmó que "el mundo está habituado a escuchar sus embustes, que no se sostienen, salvo por el único interés de intimidar y atemorizar a la importante fuerza solidaria que apoya y acompaña a Cuba desde el triunfo de la Revolución".

El dirigente señaló que las declaraciones del funcionario estadounidense buscan desacreditar la labor del ICAP, que promueve relaciones de amistad con los pueblos del mundo y acompaña la solidaridad internacional hacia la Isla.

En su mensaje, el presidente del ICAP subrayó que "al Secretario de Estado le molesta sobremanera que los amigos de Cuba y personas honestas y de buena voluntad alcen sus voces en contra de la política genocida y criminal del imperialismo yanqui, que castiga de manera colectiva a todo un pueblo noble y valeroso, que lucha por su legítimo derecho al desarrollo y a vivir en paz."

Recordó que el Instituto continuará firme en el cumplimiento de la misión para la que fue creado hace más de seis décadas, consistente en la promoción de vínculos solidarios y la defensa de la soberanía nacional.

González Llort enfatizó que "la solidaridad no se puede bloquear", en referencia a la labor de las asociaciones de amistad, brigadas de trabajo voluntario y delegaciones extranjeras que visitan Cuba para conocer sus transformaciones sociales y económicas.

El ICAP, fundado el 30 de diciembre de 1960 por iniciativa del líder histórico de la Revolución Cubana, Comandante en Jefe Fidel Castro Ruz, desarrolla la diplomacia de los pueblos, atiende a estudiantes extranjeros y organiza brigadas solidarias en Campamentos Internacionales como el Julio Antonio Mella.

La institución cuenta con delegaciones provinciales y trabaja en coordinación con organizaciones de la sociedad civil cubana, consolidando su papel en la denuncia del bloqueo económico, comercial y financiero impuesto por Estados Unidos.