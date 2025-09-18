Inicia Morales Ojeda visita de trabajo a Venezuela

ACN | Foto: Tomada de la cuenta en X de @DrRobertoMOjeda

La Habana, 18 sep (ACN) Roberto Morales Ojeda, secretario de Organización del Comité Central del Partido Comunista de Cuba (PCC) llegó hoy a Venezuela para una visita de trabajo, por invitación del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV).

Dar seguimiento al acuerdo de intercambio y cooperación suscrito entre ambas formaciones políticas y consolidar las relaciones bilaterales en diferentes esferas destacan entre los principales objetivos de esta visita, señaló Morales Ojeda en X.

Hemos llegado a #Venezuela. Venimos a traer a su bravo pueblo y a su legítimo Presidente Nicolás Maduro Moros la solidaridad de #Cuba. Ante la nueva arremetida imperial con la tierra de Bolívar y Chávez, debemos hoy decir con Martí: "Deme #Venezuela en qué servirla..". @taniapsuv pic.twitter.com/lHSuLRlrSD — Dr. Roberto Morales Ojeda (@DrRobertoMOjeda) September 18, 2025

De acuerdo con el dirigente partidista cubano, su viaje a Venezuela también es una expresión de solidaridad con su pueblo y su presidente, Nicolás Maduro.

"Ante la nueva arremetida imperial con la tierra de Bolívar y Chávez, debemos hoy decir con Martí: «Deme Venezuela en qué servirla»", escribió Morales Ojeda en su cuenta oficial.

En agosto de 2023, el PCC y el PSUV rubricaron acuerdos de colaboración que, de acuerdo con autoridades de ambas partes, institucionaliza una voluntad de acercamiento en temas referentes a la preparación de los cuadros y el trabajo conjunto.

Diosdado Cabello, entonces primer vicepresidente de PSUV, afirmó que los documentos concertados potencian la apuesta por la integración entre los dos países y de llevar el mensaje de Cuba y Venezuela ante el mundo bajo una misma bandera.