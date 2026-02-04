Grupo de Amigos de la Carta de la ONU repudian nuevas sanciones de EE.UU.

La Habana, 4 feb (ACN) El Grupo de Amigos en Defensa de la Carta de las Naciones Unidas repudió las nuevas medidas anunciadas por el Gobierno de Estados Unidos para endurecer el bloqueo económico, comercial y financiero contra Cuba, mediante acciones dirigidas a obstaculizar el suministro de petróleo y sancionar a terceros Estados, informó el portal del ministerio de Relaciones Exteriores, Cubaminrex.

En un comunicado especial, el Grupo de Amigos rechazó la intención de imponer aranceles a productos de países que, en ejercicio legítimo de su soberanía, suministren petróleo a Cuba, y calificó estas disposiciones como un intento deliberado de asfixiar la economía de la isla.

Por su importancia, la ACN reproduce íntegramente el texto:

Comunicado especial del Grupo de Amigos en Defensa de la Carta de las Naciones Unidas en rechazo a las últimas medidas anunciadas por el gobierno de los estados Unidos con el fin de endurecer aún más su bloqueo criminal contra la República de Cuba

1. El Grupo de Amigos en Defensa de la Carta de las Naciones Unidas condena enérgicamente el anuncio por parte del Gobierno de los Estados Unidos de América de un nuevo conjunto de medidas extremas destinadas a endurecer aún más el bloqueo económico, comercial y financiero impuesto contra la República de Cuba, mediante acciones encaminadas a obstaculizar el suministro de petróleo al país y sancionar a los terceros Estados que mantienen relaciones comerciales legítimas con Cuba.

2. Los Estados Miembros del Grupo de Amigos en Defensa de la Carta de las Naciones Unidas rechazan categóricamente la intención declarada del Gobierno de los Estados Unidos de América de imponer aranceles a los productos procedentes de países que, en el ejercicio legítimo de su soberanía, vendan o suministren petróleo a la República de Cuba. Tales acciones, basadas en una narrativa construida sobre falsedades destinadas a presentar a la República de Cuba como una amenaza que no representa, buscan asfixiar deliberadamente la economía cubana e infligir un sufrimiento adicional al pueblo cubano.

3. El Grupo de Amigos en Defensa de la Carta de las Naciones Unidas subraya que el uso del chantaje, la intimidación y la coacción económica para obligar a otros Estados a cumplir con políticas unilaterales, incluso mediante la amenaza o la imposición de aranceles arbitrarios y abusivos, constituye una violación flagrante de las normas del libre comercio, el derecho internacional y la Carta de las Naciones Unidas. Además, tales prácticas socavan los principios de igualdad soberana, no intervención en los asuntos internos de los Estados y el derecho de los pueblos a la libre determinación.

4. Los Estados Miembros del Grupo de Amigos en Defensa de la Carta de las Naciones Unidas recuerdan que, durante más de seis décadas, el pueblo cubano ha sido objeto del bloqueo económico, comercial y financiero más prolongado y cruel jamás aplicado contra ningún país. En este contexto, las medidas recientemente anunciadas tienen claramente por objeto agravar, de manera deliberada, las condiciones de vida de la población y privar a la República de Cuba de recursos esenciales, incluidos los suministros de energía vitales para la actividad económica y el bienestar social.

5. El Grupo de Amigos en Defensa de la Carta de las Naciones Unidas señala que estas medidas también demuestran que el intento de presentar el bloqueo como un mero “embargo comercial bilateral” es una distorsión de la realidad que ignora su alcance claramente extraterritorial y su profundo impacto en terceros países y en las relaciones económicas internacionales.

6. Los Estados miembros del Grupo de Amigos en Defensa de la Carta de las Naciones Unidas reiteran su inquebrantable solidaridad con el pueblo y el Gobierno de la República de Cuba y exhortan a la comunidad internacional a que rechace firmemente este acto de agresión, reitere el llamamiento de la Asamblea General de las Naciones Unidas para que se levante el bloqueo económico, comercial y financiero impuesto por el Gobierno de los Estados Unidos de América contra la República de Cuba, y defienda el derecho internacional, el multilateralismo y el respeto de la Carta de las Naciones Unidas, en su totalidad e interconexión.

Nueva York, 3 de febrero de 2026