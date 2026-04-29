Fortalecen en Chile solidaridad con Cuba

La Habana, 29 abr (ACN) La solidaridad con Cuba se consolidó en Chile durante este último fin de semana con diversas actividades en varias localidades del país, organizadas por colectivos sociales, culturales y académicos, informó el portal del Ministerio de Relaciones Exteriores, Cubaminrex.

El viernes 24, el embajador cubano Oscar Cornelio Oliva impartió la conferencia “Consecuencias legales y humanas del bloqueo económico, comercial y financiero de Estados Unidos contra Cuba”, auspiciada por la Casa Miguel y la Red de Intelectuales y Artistas en Defensa de la Humanidad, Capítulo Chile.

En la comuna de San Bernardo, el Colectivo Internacionalista de Solidaridad con Cuba convocó una actividad para recaudar fondos destinados a su cuarta campaña de envío de equipos e insumos médicos hacia la isla.

El sábado 25, más de ciento cincuenta personas procedentes de tres provincias de la Región Metropolitana se reunieron en la localidad de El Monte para expresar su respaldo a Cuba mediante iniciativas solidarias.

Ese mismo día, el Instituto Chileno-Cubano de Cultura “José Martí” organizó un encuentro en Santiago con amigos que reafirmaron su apoyo a la nación caribeña.

En el Parque La Bandera de la capital se celebró el “Festival Callejero De La Pobla Pa’ Cuba”, con la participación de colectivos que impulsan la campaña contra el bloqueo.

La Asociación José Martí, Filial Santiago, realizó la primera “Pescada por Cuba” en la Población La Victoria, comuna de Pedro Aguirre Cerda, con el objetivo de reunir fondos para la campaña Operación Cuba Va, destinada a aportar materiales escolares a cien centros educativos cubanos.

En la Zonal Costa Litoral Central, el Colegio de Profesores de San Antonio acogió un conversatorio sobre la situación de Cuba y las acciones de solidaridad.

El domingo 26, en el Parque Ecuador de Concepción, se efectuó una jornada cultural por la paz y en apoyo a Cuba, con la actuación de artistas, entre ellos los integrantes de Inti Illimani, quienes acompañaron la iniciativa.

Durante las actividades se recibieron donaciones de medicamentos, insumos y útiles escolares que serán enviados próximamente a Cuba.

El Comité de Solidaridad con Cuba de Providencia organizó un encuentro con la participación de cincuenta personas y las presentaciones de Camila Chascona y Pancho Villa.

El embajador Oscar Cornelio Oliva y funcionarios de la misión diplomática asistieron a varias de estas actividades, que ratificaron el respaldo del pueblo chileno a Cuba frente al bloqueo económico, comercial y financiero impuesto por Estados Unidos.