Agradece Cuba ayuda solidaria desde Chipre

La Habana, 29 abr (ACN) Rubén Pino Martínez, embajador de Cuba en Chipre, agradeció en nombre de su pueblo y gobierno la ayuda solidaria que será enviada a la isla caribeña, resultado de la campaña promovida por la Federación Mundial de Sindicatos y la Asociación de Amistad Chipre-Cuba.

Según precisó el portal del Ministerio de Relaciones Exteriores, Cubaminrex, la Federación Panchipriota de Trabajadores, convocó recientemente la iniciativa, a la cual se sumaron ciudadanos chipriotas de diversas regiones del país.

Los donativos fueron concentrados en sedes territoriales de la organización obrera en Pafos, Limassol, Lárnaca y Nicosia, y entregados simbólicamente el 24 de abril a Pino Martínez por la secretaria general de la Confederación, Sotiroula Charalambous.

La ayuda está conformada por alimentos, leche, fórmula infantil, medicinas, insumos médicos, material gastable, productos farmacéuticos, artículos de higiene y bienes de primera necesidad.

Charalambous declaró que “estamos aquí para apoyar la causa justa del pueblo cubano”, y destacó que la respuesta de la clase obrera chipriota permitió reunir en menos de dos semanas un volumen considerable de productos destinados a Cuba.

Pino Martínez expresó el agradecimiento del pueblo cubano por la entrega recibida en tan breve plazo, especialmente porque proviene de la clase trabajadora chipriota, en un contexto marcado por dificultades económicas, un cerco energético y un bloqueo que supera seis décadas contra la nación.

El diplomático precisó que el donativo se suma a otras muestras espontáneas de solidaridad hacia Cuba, incluidas las contribuciones de residentes cubanos en Chipre, quienes han realizado entregas en la sede de la misión diplomática en Nicosia.