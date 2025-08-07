Felicita titular del Parlamento a funcionario de la Duma rusa

La Habana, 7 ago (ACN) Esteban Lazo Hernández, presidente de la Asamblea Nacional del Poder Popular de Cuba (Parlamento), felicitó hoy, por su cumpleaños 75, a Ivan Melnikov, vicepresidente primero de la Duma Estatal de la Federación de Rusia.

A través de la cuenta del Parlamento en la red social X, Lazo Hernández reconoció la labor incansable del también vicetitular del Partido Comunista de Rusia en fortalecer las relaciones interparlamentarias.

Esteban Lazo: «Una entrañable felicitación a Ivan Melnikov, vicepresidente primero de la Duma Estatal de Rusia y vicetitular del Partido Comunista de #Rusia, en su 75 cumpleaños; ocasión para reconocer también su labor incansable en fortalecer relaciones interparlamentarias 🇨🇺🇷🇺»

Nacido el 7 de agosto de 1950, Melnikov asumió el cargo de primer vicepresidente de la Duma Estatal (cámara baja de la Asamblea Federal de Rusia), en diciembre de 2011.

En marzo último, Lazo Hernández y Melnikov coincidieron en Moscú, a propósito de una visita oficial que realizó el presidente del Parlamento cubano a ese país euroasiático.

Lazo Hernández encabezó, junto a Vyacheslav Volodin, presidente de la Duma Estatal, la Segunda Sesión de la Comisión para la Colaboración entre ambos órganos legislativos.

A 1902 se remontan los contactos oficiales entre Cuba y Rusia; luego de varias interrupciones en las relaciones diplomáticas, se restablecieron el 8 de mayo de 1960, tras el triunfo de la Revolución cubana.

Fueron momentos trascendentales en estos vínculos la visita del líder histórico de la Revolución, Fidel Castro, en 1963, a la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, y la creación de la Sociedad de Amistad Cuba-Rusia, copresidida por Ernesto Che Guevara y Yuri Gagarin, símbolos de ambos países.